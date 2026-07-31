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పిచ్చెక్కించే లుక్‌లో Vivo T5x 5G Fusion Red విడుదల.. చీప్‌ ధరకే మీ సొంతం!

Vivo T5x 5g Fusion Red Variant: మార్కెట్‌లోకి వివో T5x 5G (Vivo T5x 5G)లో ఫ్యూజన్ రెడ్ (Fusion Red) వర్షన్ విడుదలైంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:21 PM IST
పిచ్చెక్కించే లుక్‌లో Vivo T5x 5G Fusion Red విడుదల.. చీప్‌ ధరకే మీ సొంతం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పిచ్చెక్కించే లుక్‌లో Vivo T5x 5G Fusion Red విడుదల.. చీప్‌ ధరకే మీ సొంతం!
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