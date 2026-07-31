Vivo T5x 5g Fusion Red Variant: భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న వివో (Vivo) సంస్థ.. తన పాపులర్ మోడల్ వివో T5x 5G (Vivo T5x 5G)లో కొత్తగా ఫ్యూజన్ రెడ్ (Fusion Red) వర్షన్ వేరియంట్ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్తో పాటు ఆకట్టుకునే డిజైన్ కోరుకునే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రూపొందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న స్టార్ సిల్వర్తో పాటు సైబర్ గ్రీన్ రంగులతో పాటు ఈ కొత్త రెడ్ షేడ్ కూడా వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది..
ధర వివరాలు..
ఈ వివో T5x 5G స్మార్ట్ఫోన్ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్తో కేవలం రూ.24,999లోపే విడుదల కావడం విశేషం.. ఒక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ రూ.27,999తో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో 256GB స్టోరేజ్ రూ.30,999తో విడుదలైంది.
లాంచ్ ఆఫర్లు..
ఇక హెచ్డిఎఫ్సి (HDFC), యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank)తో పాటు ఎస్బిఐ (SBI) క్రెడిట్ కార్డ్ల ద్వారా కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులకు రూ.2,000 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.. అంతేకాకుండా 6 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ ఈఎమ్ఐ (No-Cost EMI) వెసులుబాటును కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది..
ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని ప్రధాన ఆకర్షణ 7,200mAh భారీ బ్యాటరీగా భావించవచ్చు. దీనికి తోడు 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్ లభించడమే కాకుండా వేగంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 6.76 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ (FHD+) డిస్ప్లే కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో (MediaTek Dimensity 7400 Turbo) 4nm ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.. ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వెనుక వైపు 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్లను కూడా అందిస్తోంది.. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్ భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది..
దుమ్ము, నీటి నుంచి ప్రొటక్షన్ కోసం IP68తో పాటు IP69 రేటింగ్స్ కలిగి ఉంది. సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, 5G, వై-ఫై 6, బ్లూటూత్ 5.4తో పాటు యూఎస్బీ టైప్-సి (USB Type-C) కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఇందులో ఉన్నాయి. భారీ బ్యాటరీ లైఫ్, శక్తివంతమైన కెమెరా, అద్భుతమైన ప్రాసెసర్తో రూ. 25,000 బడ్జెట్ విభాగంలో Vivo T5x 5G ఫ్యూజన్ రెడ్ మోడల్ వినియోగదారులకు ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా భావించవచ్చు..
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