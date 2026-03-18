Vivo T5x 5G: భారీ బ్యాటరీతో వివో సంచలనం.. భారత్‌లో Vivo T5x 5G విడుదల.. ఫీచర్స్‌ అద్భుతం!

Vivo T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. ఇది వివిధ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 18, 2026, 01:00 PM IST

Vivo T5x 5G Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం వివో భారత్ మార్కెట్లోకి మరో శక్తివంతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ T సిరీస్‌లో భాగంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది Vivo T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ పేరుతో బుధవారం కంపెనీ వినియోగదారుల ముందుకు తీసుకువచ్చింది. మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొబైల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అత్యాధునిక ఫీచర్లతో పాటు అద్భుతమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ధర, ఫీచర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo T5x 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇటీవల వివో కంపెనీ కేవలం 5000mAh బ్యాటరీ మొబైల్స్‌ను మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ మొబైల్ తీసుకురావడం ఇప్పుడు మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజులపాటు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనికి ప్రత్యేకమైన ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో అందుబాటులోకి  వచ్చినట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది..

ఈ వివో T5x 5G మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన డిస్ప్లే విషయానికొస్తే.. ఇందులో 6.72 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్‌డీ ప్లస్ (FHD+) LED డిస్ప్లేను అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.. దీనివల్ల గేమింగ్‌తో పాటు వీడియోలు చూసేవారికి అద్భుతమైన స్ట్రీమింగ్ అనుభవం లభిస్తుంది.

ఈ వివో T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 (Snapdragon 6 Gen 1) ప్రాసెసర్‌పై పనిచేస్తుంది.. అంతేకాకుండా ఇది అద్భుతమైన స్పీడ్ 5g కనెక్టివిటీ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంటర్నెట్ వేగం చాలా వరకు పెరుగుతుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత ఫన్‌టచ్ ఓఎస్ (Funtouch OS) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీ కోసం ఇందులో కంపెనీ  సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా అందించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

వివో T5x 5G వేరియంట్ల వారీగా ధరల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్  4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో సుమారు రూ. 12,999 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర సుమారు రూ.14,999తో లభిస్తోంది. ఇక చివరి  వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర సుమారు రూ. 15,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఆఫర్స్‌లో భాగంగా దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా Vivo ఇండియా ఈ స్టోర్‌లో కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులకు కూడా అద్భుతమైన రూ.1000 వరకు బ్యాంక్ ఆఫర్ లభిస్తోంది. కాబట్టి అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

