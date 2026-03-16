Vivo T5x 5G Price: రేపే Vivo T5x 5G మొబైల్ లాంఛ్..ధర చూస్తే అవాక్కవుతారు..7200mAh బ్యాటరీతో 2 రోజులు ఛార్జింగ్!

Vivo T5x 5G Price In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో (Vivo) టి-సిరీస్‌లో మరో కొత్త మోడల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ రానుంది. వివో T5x 5G మొబైల్‌ను 2026 మార్చి 17న భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నారు. ఈ మొబైల్ ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, అలాగే వివో ఆన్‌లైన్ స్టోర్, ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ అవుట్‌లెట్‌ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 16, 2026, 12:32 PM IST

Vivo T5x 5G Price In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో (Vivo) టి-సిరీస్‌లో మరో కొత్త మోడల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ రానుంది. వివో T5x 5G మొబైల్‌ను 2026 మార్చి 17న భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నారు. ఈ మొబైల్ ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, అలాగే వివో ఆన్‌లైన్ స్టోర్, ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ అవుట్‌లెట్‌ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ ఫీచర్స్ గురించి ఇప్పటికే కంపెనీ ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది. వాటిలో ప్రధానంగా బ్యాటరీ సైజ్ పెంచడమే కాకుండా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్‌సెట్‌తో పాటు దీనికి పవర్‌ను జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈ మొబైల్ ధర, ఇతర ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వివో T5X 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర
భారతదేశంలో Vivo T5X 5G ధర ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడి కాలేదు. కానీ వివోలో వాటి గత వేరియంట్స్‌తో పోలిస్తే రూ.10,000 నుంచి రూ.23,000 మధ్యలో ఉంటుందని టెక్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరికొంత మంది రూ.23,000 కంటే తక్కువ ధరకే అనగా.. రూ.15,999 నుంచి రూ.20,000 మధ్య ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏదిఏమైనా రేపటితో ఈ మొబైల్ ధర, ఫీచర్స్‌ గురించి జరుగుతున్న చర్చపై తెరపడనుంది.

వివో T5X 5G స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు
వివో T5X 5G మెయిన్ ఫీచర్స్‌లో ఒకటి బ్యాటరీ సెటప్. 7,200mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో దాని విభాగంలో ఇది అత్యున్నతంగా తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అదే విధంగా 44W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో.. 40 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్, 93 గంటల సంగీతం, BGMI వంటి 15 గంటలకు పైగా గేమింగ్, 18+ గంటల సోషల్ మీడియా వినియోగం లేదా ఒకే ఛార్జ్‌పై 14+ గంటల GPS నావిగేషన్ వంటి వాటిని పేర్కొంది.

ఈ వివో T5X 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కూడా మీడియాటెక్ డైమన్‌సిటీ 7400 టర్బో చిప్‌సెట్ (ఆక్టా-కోర్)తో ప్యాక్ చేశారని నిర్ధారించారు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6పై నడుస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఫ్లూయిడ్ గేమింగ్ కోసం ఆల్ట్రా గేమ్ మోడ్, 4D గేమింగ్ వైబ్రేషన్లు, హాప్టిక్ ఫీడ్‌బ్యాక్, వాయిస్ ఎఫెక్ట్‌లను ఎనేబుల్ చేసే గేమ్ వాయిస్ ఛేంజర్ ఉన్నాయి. 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, LED ఫ్లాష్, రింగ్ లైట్‌తో సహా డ్యూయల్ రియర్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 

ఈ మొబైల్ దుమ్ము, వాటర్ ఫ్రూవ్ కోసం IP69+ రేటింగ్‌తో పాటు SGS డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్, మిలిటరీ గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్‌లను కూడా పొందుతుంది. 120Hz డిస్ప్లే రిఫ్రెష్ రేట్, 1,250 నిట్స్ వరకు బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.72-అంగుళాల FHD+ LCD ప్యానెల్‌గా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. సైబర్ గ్రీన్, స్టార్ సిల్వర్ అనే రెండు రంగు ఎంపికలలో వస్తుంది. కనీసం 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌తో అందుబాటులోకి రానుంది.

