Vivo V60 5G launch: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ Vivo (వివో) నుంచి మరో ప్రత్యేక స్మార్ట్ ఫోన్ మంగళవారం (ఆగస్టు 12) మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేసినట్లు వివో ఇండియా అధికారిక సోషల్ మీడియాలో స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆరంభ విక్రయాలు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థలైన ఫ్లిప్ కార్ట్, అమెజాన్ వెబ్సైట్లతో పాటు వివో అధికారిక ఆన్లైన్ స్టోర్లోనూ అమ్మాకానికి ఉంది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఫిబ్రవరిలో దేశంలో ప్రవేశపెట్టబడిన V50 స్థానంలో ఇప్పుడు Vivo V60 వస్తుంది.
వివో V60: ధర, రంగు..
ఈ కార్యక్రమంలో అధికారిక ధర వెల్లడైనా.. వివో వీ60 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 36,999 నుండి ప్రారంభమవుతుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. వివో ఈ మోడల్ను మూడు రంగు ఎంపికలలో అందిస్తుంది: ఆస్పిషస్ గోల్డ్, మిస్ట్ గ్రే, మూన్లైట్ బ్లూ.
Vivo V60: స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు..
మునుపటి లీక్లు, పుకార్ల ప్రకారం.. వివో వీ60 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్తో 6.67-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. స్క్రీన్ వక్ర అంచులు, కనీస బెజెల్లను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అలాగే ముందు కెమెరా కోసం హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఉంటుంది. Vivo V60 AI-ఆధారిత ఫోటోగ్రఫీ Zeiss-బ్రాండెడ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం.. వెనుక వ్యవస్థలో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో కూడిన 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ (Sony IMX766), 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ (Sony IMX882) అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉంటాయి. ముందు ప్యానెల్లో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది.
హుడ్ కింద.. పరికరం Qualcomm స్నాప్ డ్రాగెన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ OS 15 పై నడుస్తుంది. వివో వీ60.. 6,500mAh బ్యాటరీతో మద్దతు ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు.
