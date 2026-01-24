Vivo V70 Launch Date: అతిపెద్ద స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీల్లో ఒకటైన వివో త్వరలో తమ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ వివో v70 సిరీస్ పేరుతో లాంచ్ చేయబోతోంది. గత సంవత్సరం మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన వివో v6 సిరీస్ సక్సెస్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వివో కంపెనీ ఈ సిరీస్ను మొత్తం నాలుగు మోడల్స్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ గతంలో కంటే అద్భుతమైన డిజైన్తో, ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ సిరీస్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు యూరోపియన్ సర్టిఫికేషన్ సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
యూరోపియన్ ప్రొడక్ట్ రిజిస్ట్రీ ఫర్ ఎనర్జీ లేబులింగ్ (EPREL) డేటాబేస్లో కొత్తగా విడుదల కాబోయే అన్ని స్మార్ట్ఫోన్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఇందులో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే వివో v70 స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్కు సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్ని కంపెనీ V2550 అనే మోడల్ నంబర్తో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది కొన్ని ప్రాంతాల్లో Vivo V70 FE సిరీస్గా విడుదలయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ చేయబోతోంది. దీనికి తోడుగా 55W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 67 గంటలకు పైగా ఇది ప్లే బ్యాక్ను అందిస్తుంది.
అలాగే ఈ Vivo V70 మొబైల్ ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా కంపెనీ వివో V70, వివో V70 ఎలైట్తో పాటు వివో V70 లైట్ 5G, వివో V70 EPREL మోడల్స్ను అందుబాటులో ఉంచబోతోంది. ఇక ఇందులోని హైడ్ ఎండ్ మోడల్ V2538 మోడల్ నెంబర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక దీనిని కంపెనీ 2026 సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో భారతదేశంలో ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.77-అంగుళాల 1.5K క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు 5,000 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో విడుదల కాబోతోంది.
Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతి బంపర్ డిస్కౌంట్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అన్ని మోడల్స్ త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఎంతో ప్రత్యేకతతో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో బేస్ వేరియంట్స్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీ 90W ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉండబోతోంది. అలాగే ఎన్నో రకాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
