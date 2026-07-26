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7200mAh భారీ బ్యాటరీతో వివో X300e గుడ్ న్యూస్.. లాంచ్ డేట్, ఫీచర్లు ఇవే!

Vivo X300e Launch: మార్కెట్‌లోకి వివో X300e (Vivo X300e) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన 7200mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:19 PM IST
7200mAh భారీ బ్యాటరీతో వివో X300e గుడ్ న్యూస్.. లాంచ్ డేట్, ఫీచర్లు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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7200mAh భారీ బ్యాటరీతో వివో X300e గుడ్ న్యూస్.. లాంచ్ డేట్, ఫీచర్లు ఇవే!
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