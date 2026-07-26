/7200mAh భారీ బ్యాటరీతో వివో X300e గుడ్ న్యూస్.. లాంచ్ డేట్, ఫీచర్లు ఇవే!

Vivo X300e Launch: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం వివో నుంచి మరొక పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి రాబోతోంది. వివో X300e (Vivo X300e) పేరుతో ఈ నయా మోడల్ విడుదలకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ ఫోన్ అధికారిక లాంచ్కు ఇంకా కొద్ది సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్న సమయంలో.. దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్లు, డిజైన్ వివరాలు, కెమెరా ఫీచర్లు వివిధ సర్టిఫికేషన్ సైట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Vivo కంపెనీ అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. ఈ Vivo X300e లాంచ్ ఈవెంట్ ఆగస్టు 27న ఘనంగా జరగబోతోంది. కంపెనీ తన దేశీయ మార్కెట్ అయిన చైనాలో ఉదయం 9 గంటలకు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టబోతోంది.. టెక్ ప్రియుల కోసం.. ఈ లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ను కంపెనీ అధికారిక సోషల్ మీడియా సైట్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం (Live Stream) చేయనున్నారు. లాంచ్కు ముందే ఈ పరికరం ప్రధాన ఫీచర్లు లీక్ అవ్వడంతో మార్కెట్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
శక్తివంతమైన ప్రొసెసర్..
ఈ ఫోన్లో 6.59-అంగుళాల హై-రిజల్యూషన్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే క్వాల్కామ్కు సంబంధించిన మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 (Snapdragon 8 Gen 5) చిప్సెట్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని గరిష్ట ఫ్రీక్వెన్సీ 3.8GHz గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ అత్యంత సులభంగా మారుతుంది. వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ఫోన్ మూడు ప్రధాన వేరియంట్లలో లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో రాబోతోంది. ఇందులో రెండవది 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో లభిస్తోంది. ఇక చివరి మోడల్ 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్లో ట్రిపుల్ వెనుక కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది.. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో సెకండరీ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక మూడవ కెమెరా 8 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్కు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో కెమెరా సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పనిచేస్తుంది.
ఇతర ఫీచర్లు..
ఈ ఫోన్లో రోజంతా వినియోగించుకునేందుకు ఎంతో శక్తివంతమైన 7200mAh భారీ బ్యాటరీని అందించారు. దీనితో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇది మొత్తం మూన్లైట్ వైట్ (Moonlight White), సన్లైట్ ఆరెంజ్ (Sunlight Orange)తో పాటు మిడ్నైట్ బ్లాక్ (Midnight Black) కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, NFCతో పాటు బ్లూటూత్, WLAN, USB కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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