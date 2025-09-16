Vivo Y31 5G Price: వివోలో 6500 mAhతో కొత్త ఫోన్ వచ్చేసింది..నీటిలో ముంచినా అస్సలు రిపేర్ రాదు!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vivo Y31 Pro Launch Date In India: Vivo భారతదేశంలో మరో చౌకైన ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. Vivo Y సిరీస్‌లో కంపెనీ Vivo Y31, Vivo Y31 Pro అనే రెండు ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. ఇవి శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీ, వాటర్‌ప్రూఫ్ ఫీచర్‌లను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్‌లు ఒకేలా ఉంటాయి. అంటే వాటి డిజైన్ ఒకేలా ఉంటుంది.

Vivo Y31 Pro Launch Date In India: Vivo భారతదేశంలో మరో చౌకైన ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. Vivo Y సిరీస్‌లో కంపెనీ Vivo Y31, Vivo Y31 Pro అనే రెండు ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. ఇవి శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీ, వాటర్‌ప్రూఫ్ ఫీచర్‌లను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్‌లు ఒకేలా ఉంటాయి. అంటే వాటి డిజైన్ ఒకేలా ఉంటుంది. ఫోన్ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, వాటి హార్డ్‌వేర్‌లో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. ప్రో మోడల్‌లో ప్రీమియం ఫీచర్లను పొందుతారు. ఈ Vivo ఫోన్‌లను రూ.20,000 కంటే తక్కువ ధరకు మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. 

వివో Y31, వివో Y31 ప్రో ధర
Vivo Y31 రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో విడుదల చేశారు. 4 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్, 6 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్‌లను కలిగి ఉంది. దీని బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 14,999. అదేవిధంగా దీని టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 16,499. Y31 Pro గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 18,999. అదేవిధంగా, దీని టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 20,999.

ఈ రెండు Vivo ఫోన్‌లను ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ Flipkart నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ చైనీస్ కంపెనీ ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ.1,500 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది. ఈ విధంగా Vivo నుండి ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌ను రూ.12,499 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. Y31 రోజ్ రెడ్, డైమండ్ రంగులలో ప్రవేశపెట్టారు. అయితే Y31 Pro మోచా బ్రౌన్, డ్రీమీ వైట్ రంగులలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు.

Vivo Y31 (4GB RAM + 128GB) – రూ. 14,999.
Vivo Y31 (6GB RAM + 128GB) – రూ. 16,499.
Vivo Y31 Pro (8GB RAM + 128GB) – రూ. 18,999.
Vivo Y31 Pro (8GB RAM + 256GB) – రూ. 20,999.

Vivo Y31 సిరీస్ ఫీచర్లు
Vivo Y31 6.68-అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ప్రో మోడల్ 6.72-అంగుళాల FHD+ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. రెండు డిస్‌ప్లేలు 120Hz అధిక రిఫ్రెష్ రేట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. Y31 డిస్‌ప్లే గరిష్టంగా 1,000 నిట్‌ల ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ప్రో మోడల్ గరిష్టంగా 1,050 నిట్‌ల కెపాసిటీ ఉంది. 

Vivo Y31 క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 Gen 2 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. 6GB వరకు RAM, 128GB వరకు నిల్వ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ప్రో మోడల్ MediaTek Dimensity 7300 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు నిల్వ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. రెండు ఫోన్‌లు Android 15 ఆధారంగా FuntouchOSపై నడుస్తాయి.

ఈ రెండు వివో ఫోన్‌లు శక్తివంతమైన 6,500mAh బ్యాటరీ, 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అవి సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, IP68 & IP69 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి. రెండు ఫోన్‌లు డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాతో వస్తాయి. బేస్ మోడల్‌లో 50MP మెయిన్, 0.08MP సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ప్రో మోడల్‌లో 50MP మెయిన్, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, 8MP కెమెరా ఉంది.

Also Read: OnePlus Nord 4: కేవలం 2000 రూపాయలకే రూ.33,000 విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్..బంపర్ ఆఫర్!

 

Also Read: Oppo Reno13: కేవలం 4,449 రూపాయలకే రూ.44,000 ఒప్పో ఫోన్..ఆఫర్ కొద్దిరోజులు మాత్రమే!

 

