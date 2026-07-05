/8100mAh బ్యాటరీ, 50MP సోనీ కెమెరాతో Vivo Y500 లాంచ్.. ధర ఎంతంటే?

Vivo Y500 Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో (Vivo) మార్కెట్లోకి మరో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. తన Y సిరీస్లో భాగంగా వివో Y500 (Vivo Y500) మోడల్ను పాకిస్తాన్ మార్కెట్లో అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులను టార్గెట్ చేస్తూ.. ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయ్యింది.. ముఖ్యంగా ఇందులో 8100mAh భారీ బ్యాటరీతో విడుదల కావడం విశేషం..
కళ్లు చెదిరే డిస్ప్లే, అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్..
ఈ వివో Y500 స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ పరంగా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇంత భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఫోన్ కేవలం 8.19 mm మందంతో ఎంతో స్లిమ్గా.. పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండడం విశేషం.. ఇందులో 6.83 అంగుళాల 1.5K ఐకేర్ (Eyecare) అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు ఏకంగా 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ ఎంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది..
8100mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీ..
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ లైఫ్గా భావించవ్చు.. వివో ఇందులో 8100mAh గల బ్లూవోల్ట్ (BlueVolt) బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. రోజులకు రోజులు బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. ఇందులో 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. అంతేకాకుండా బైపాస్ ఛార్జింగ్ (Bypass Charging) ఫీచర్ ఉండడం వల్ల గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఫోన్ వేడెక్కకుండా నేరుగా మదర్బోర్డుకు పవర్ అందుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఈ ఫోన్ను పవర్బ్యాంక్లా వాడుతూ ఇతర డివైజ్లను కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
50MP సోనీ కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వివో Y500 (Vivo Y500) వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను అందించింది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ (MP) సోనీ మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు.. ఈ ఫోన్కు IP68తో పాటు IP69 రేటింగ్స్ సపోర్ట్లను కలిగి ఉంటుంది.. దీని వల్ల దుమ్ము, నీటి నుంచి పూర్తి రక్షణ లభిస్తుంది.
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్, లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6nm ఆర్కిటెక్చర్పై పనిచేసే Unisoc T7300 అక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో రన్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది రోజువారీ పనులతో పాటు మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్ను సులువుగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ విషయానికొస్తే.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత లేటెస్ట్ OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తుంది. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తోంది..
ధరల వివరాలు..
వివో Y500 స్మార్ట్ఫోన్ మిడ్నైట్ బ్లూ, పెర్ల్ వైట్ అనే రెండు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇది పాకిస్తాన్ మార్కెట్లో ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ధర 8GB రామ్ + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరరూ. 99,999 PKRతో, రెండవ వేరియంట్ 8GB రామ్ + 256GB స్టోరేజ్తో ధర 109,999 PKRతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది భారీ బ్యాటరీ, అద్భుతమైన డిస్ప్లేతో పాటు అండర్ వాటర్ కెమెరా ఫీచర్లను కోరుకునే వారికి ఈ సరికొత్త వివో Y500 ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.
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