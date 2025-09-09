English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vu Premium TV: 999 రూపాయలకే రూ.20,000 విలువైన HD స్మార్ట్ టీవీ..అత్యంత చౌకైన ధరలో!

Vu Premium TV Price Features: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్ మరోసారి బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌తో యూజర్ల కోసం ప్రకటించింది. ఈనెల 23 నుంచి ఈ సేల్ ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. అయితే ఈ క్రమంలో అనేక ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్, టీవీలు, మొబైల్స్ వంటి వాటిపై భారీ డిస్కౌంట్ ను అందుబాటులో ఉంచింది. ప్రస్తుతం వీయూ ప్రీమియమ్ టీవీ భారీ తగ్గింపుతో రూ.999 ధరకే లభిస్తుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 9, 2025, 04:36 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
7
DA Hike 2025
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
Meena: స్టార్‌ హీరోపై మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. &#039;3 నెలల పాప ఉన్నా నన్ను బలవంతం చేశారు&#039;
6
Heroine Meena
Meena: స్టార్‌ హీరోపై మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. '3 నెలల పాప ఉన్నా నన్ను బలవంతం చేశారు'
Vu Premium TV: 999 రూపాయలకే రూ.20,000 విలువైన HD స్మార్ట్ టీవీ..అత్యంత చౌకైన ధరలో!

Vu Premium TV Price Features: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్ మరోసారి బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌తో యూజర్ల కోసం ప్రకటించింది. ఈనెల 23 నుంచి ఈ సేల్ ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. అయితే ఈ క్రమంలో అనేక ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్, టీవీలు, మొబైల్స్ వంటి వాటిపై భారీ డిస్కౌంట్ ను అందుబాటులో ఉంచింది. ప్రస్తుతం వీయూ ప్రీమియమ్ టీవీ భారీ తగ్గింపుతో రూ.999 ధరకే లభిస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పుడిదే సేల్‌లో Vu ప్రీమియమ్ ఎల్ఈడీ స్మార్ట్ టీవీ 32 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని ఇప్పుడు అతితక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని ధర రూ.20,000 విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఫ్లిప్ కార్ట్ వెబ్‌సైట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌టీవీపై అత్యధికంగా 75 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ తగ్గింపు తర్వాత ఈ స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ. 4,999 ధరకే లభిస్తుంది. కాకపోతే ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలు సమయంలో దీని ధర మరింత తగ్గించుకునేందుకు ఓ ఉపాయం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వీయూ ప్రీమియమ్ ఎల్ఈడీ స్మార్ట్ టీవీ 80 cm (32 inch) HD స్మార్ట్‌టీవీని కొనుగోలు చేసే సమయంలో మీ వద్ద ఉన్న ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిక్ బ్యాంకు లేదా ఎస్‌బీఐ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించడం ద్వారా మీరు దాదాపుగా రూ. 4,000 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీంతో స్మార్ట్‌టీవీ ధర కేవలం రూ.999 చేరుతుంది.   

అంతే కాకుండా మీ పాత స్మార్ట్‌టీవీతో ఎక్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా అత్యధికంగా మీరు రూ. 2,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందుతారు. ఏది ఏమైనా ఓన్‌ప్లస్ 32 అంగుళాల స్మార్ట్‌టీవీని ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా రూ. 2,000 లభించినా.. బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ద్వారా మరో రూ. 2,000 క్యాష్ బ్యాక్ ఇచ్చినా.. మొత్తానికి ఈ ఎల్ఈడీ టీవీని కేవలం రూ. 999 ధరకే ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. 

Vu ప్రీమియమ్ LED స్మార్ట్ టీవీ 80 cm (32 inch) HD ఫీచర్స్: నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, యూట్యూబ్ వంటి యాప్స్‌ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. అంతే కాకుండా.. ఇందులో లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్.. 1366 x 768 పిక్సెల్స్ HD రెడీ రిజల్యూషన్... 20 W సౌండ్ అవుట్‌పుట్... 60 Hz రీఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంది. 

Also Read: Leopard Viral Video: "లోకంలో తల్లి ప్రేమకు మించినది ఏది లేదు"..పిల్లల కోసం సింహంతో పోరాడిన చిరుతపులి!

Also Read: Mosquito Repellent: నిమ్మకాయతో పంబరేపే చిట్కా..ఇంట్లోకి ఒక్క దోమ కూడా రాదు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

VuVu tvsvu premium tvvu premium tv 32 inchnew vu premium tv

Trending News