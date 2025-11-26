English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Washing Machine Discount Offers: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో సగం ధరకే వాషింగ్ మెషిన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Washing Machine Discount Offers: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో సగం ధరకే వాషింగ్ మెషిన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Haier 6.5 Kg Washing Machine Price Cut: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో భాగంగా సగం ధరకే Haier 6.5 kg (HWM65-FE) వాషింగ్ మెషిన్ లభిస్తోంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:08 PM IST

Washing Machine Discount Offers: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో సగం ధరకే వాషింగ్ మెషిన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Haier 6.5 Kg Washing Machine Price Cut: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా కొన్ని రకాల స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు స్మార్ట్‌టీవీలు, వాషింగ్‌ మెషిన్స్‌ అత్యంత చౌకవ ధరల్లోనే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వాషింగ్‌ మెషిన్స్‌ సగం కంటే తక్కువ ధరల్లోనే లభిస్తున్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Haier 6.5 kg (HWM65-FE) వాషింగ్ మెషిన్ ఎప్పుడు లభించని ప్రత్యేకమైన ధరలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఎలా చౌకవ ధరలో కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Haier 6.5 kg (HWM65-FE) వాషింగ్ మెషిన్ అత్యంత చీప్‌ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది 6.5 కిలోల కెపాసిటీతో లభిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన బ్యాలెన్స్ క్లీన్ పల్సేటర్ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది మొత్తం 8 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్‌లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ వాషింగ్‌ మెషిన్‌ 15 నిమిషాల క్విక్ వాష్ ఫీచర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో మ్యాజిక్ ఫిల్టర్ (Magic Filter) ఫీచర్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీని వల్ల బట్టలపై ఉన్న నూలుతో పాటు వెంట్రుకలు సులభంగా తొలగిపోతాయి. 

అలాగే ఈ వాషింగ్‌ మెషిన్‌లో ప్రత్యేకంగా ఫజ్జీ లాజిక్ (Fuzzy Logic) సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీని ద్వారా వాషింగ్ లోడ్‌కు అనుగుణంగా నీటి స్థాయితో పాటు వాష్ సమయాన్ని ఆటోమేటిక్‌గా నిర్ణయిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇది స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ (Stainless Steel) టబ్ మెటీరియల్‌తో లభిస్తుంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో భాగంగా Haier 6.5 kg (HWM65-FE) వాషింగ్ మెషిన్ మార్కెట్‌లో MRP ధర రూ.21,500తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో ధర రూ.12,490కే లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. ఈ ఆఫర్స్‌ను వినియోగిస్తే భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.

Read More: Motorola E40: ఫోన్‌ ఛార్జర్‌ ధరకే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola E40 మొబైల్! ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

ఇక ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కెనరా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులను వినియోగించి.. ఈ స్మార్ట్‌ వాషింగ్‌ మెషిన్‌ను కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.1 వేల నుంచి రూ.1,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.10,990కే పొందవచ్చు. ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించాలనుకునేవారు పాత వాషింగ్‌ మెషిన్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.1,610 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్‌ అన్ని పోనూ.. రూ.9,380కే పొందవచ్చు.

