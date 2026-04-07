WhatsApp Noise Cancellation: వాట్సాప్ తన యూజర్ల కోసం కొత్త కాలింగ్ ఫీచర్ తీసుకువస్తోంది. ఈ కొత్త నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఫీచర్ అతి త్వరలోనే లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం కొంతమంది ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. వాయిస్, వీడియో కాల్స్ సమయంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ను తగ్గిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ట్రాఫిక్, ఎయిర్, పరిసర శబ్దాలను రియల్ టైమ్లో ఫిల్టర్ చేస్తుంది. తద్వారా కాల్స్ సమయంలో వాయిస్ మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది.
నివేదిక ప్రకారం.. ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.26.14.1లో ఈ ఫీచర్ కనిపించింది. డిఫాల్ట్గా ఆన్లో ఉంటుంది. కాల్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. యూజర్లు ఈ ఫీచర్ ప్రత్యేకంగా ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే, ఒకవేళ ఆడియోను మరీ ఎక్కువగా ఫిల్టర్ చేస్తుంటే కాల్ సమయంలో ఆఫ్ చేసేందుకు ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
ఈ వాట్సాప్ ఫీచర్ యూజర్లు పంపే ఆడియోలో అవతలి వ్యక్తికి మీరు చెప్పేది స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది అన్నమాట. అయితే, అవతలి యూజర్ ఈ ఫీచర్ను యాక్టివేట్ చేయకపోతే ఆడియో క్లారిటీ సరిగా ఉండదు. అందుకే వాట్సాప్ యూజర్లు ఇద్దరూ తప్పనిసరిగా తమ ఫోన్లలో ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి. ఈ ప్రాసెసింగ్ పూర్తిగా డివైజ్లోనే జరుగుతుందని సమాచారం. మైక్రోఫోన్ నుంచి వచ్చే ఆడియోను మొదట ఫిల్టర్ చేసి, ఆపై పంపే ముందు ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది. తద్వారా ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్కు ఎలాంటి ఆటంకం కలగదు.
ఈ ఫీచర్ మార్చిలో వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.26.11.8లో డెవలప్ స్టేజీలో ఉండగా ఫస్ట్ టైమ్ రివీల్ అయింది. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ కోసం రిలీజ్ కానుంది. ప్రస్తుతం పరిమిత సంఖ్యలో యూజర్లకు అందుబాటులో ఉంది. కానీ, రాబోయే వారాల్లో మరింత మంది బీటా యూజర్లకు రిలీజ్ కానుంది. ఆపై రెగ్యులర్ యూజర్లకు స్టేబుల్ వెర్షన్ కూడా రిలీజ్ కానుంది.
Also Read: Amaravati Gazette Notification: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి..అధికారికంగా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన కేంద్రప్రభుత్వం!
Also Read: Daily Horoscope: నేడు ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధన లాభం.. అదృష్టవంతులు ఎవరో చూసుకోండి! ఏప్రిల్ 7 రాశిఫలాలు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి