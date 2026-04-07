WhatsApp: మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ తీసుకొచ్చిన వాట్సాప్‌.. ఇక ట్రాఫిక్‌లో ఉన్నా ఫుల్ క్లారిటీగా కాల్స్..ఏం చేయాలంటే!

Whatsapp New Feature: వాట్సాప్ తన యూజర్ల కోసం మరో కొత్త కాలింగ్ ఫీచర్‌ని తీసుకొస్తుంది. ఈ ఫీచర్ వాయిస్, వీడియో కాల్స్ సమయంలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నాయిస్‌ను తగ్గిస్తుంది. ఈ కొత్త నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఫీచర్‌ అతి త్వరలోనే లాంచ్ కానుంది. ప్రస్తుతం కొంతమంది ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్లకు మాత్రమే ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 7, 2026, 06:46 AM IST

Trending Photos

WhatsApp Noise Cancellation: వాట్సాప్ తన యూజర్ల కోసం కొత్త కాలింగ్ ఫీచర్ తీసుకువస్తోంది. ఈ కొత్త నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఫీచర్‌ అతి త్వరలోనే లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం కొంతమంది ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. వాయిస్, వీడియో కాల్స్ సమయంలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నాయిస్‌ను తగ్గిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ట్రాఫిక్, ఎయిర్, పరిసర శబ్దాలను రియల్ టైమ్‌లో ఫిల్టర్ చేస్తుంది. తద్వారా కాల్స్ సమయంలో వాయిస్ మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది.

నివేదిక ప్రకారం.. ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.26.14.1లో ఈ ఫీచర్ కనిపించింది. డిఫాల్ట్‌గా ఆన్‌లో ఉంటుంది. కాల్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఆటోమేటిక్‌గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. యూజర్లు ఈ ఫీచర్ ప్రత్యేకంగా ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే, ఒకవేళ ఆడియోను మరీ ఎక్కువగా ఫిల్టర్ చేస్తుంటే కాల్ సమయంలో ఆఫ్ చేసేందుకు ఆప్షన్ కూడా ఉంది.

ఈ వాట్సాప్ ఫీచర్ యూజర్లు పంపే ఆడియోలో అవతలి వ్యక్తికి మీరు చెప్పేది స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది అన్నమాట. అయితే, అవతలి యూజర్ ఈ ఫీచర్‌ను యాక్టివేట్ చేయకపోతే ఆడియో క్లారిటీ సరిగా ఉండదు. అందుకే వాట్సాప్ యూజర్లు ఇద్దరూ తప్పనిసరిగా తమ ఫోన్లలో ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి. ఈ ప్రాసెసింగ్ పూర్తిగా డివైజ్‌లోనే జరుగుతుందని సమాచారం. మైక్రోఫోన్ నుంచి వచ్చే ఆడియోను మొదట ఫిల్టర్ చేసి, ఆపై పంపే ముందు ఎన్‌క్రిప్ట్ అవుతుంది. తద్వారా ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్‌కు ఎలాంటి ఆటంకం కలగదు.

ఈ ఫీచర్ మార్చిలో వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.26.11.8లో డెవలప్ స్టేజీలో ఉండగా ఫస్ట్ టైమ్ రివీల్ అయింది. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ కోసం రిలీజ్ కానుంది. ప్రస్తుతం పరిమిత సంఖ్యలో యూజర్లకు అందుబాటులో ఉంది. కానీ, రాబోయే వారాల్లో మరింత మంది బీటా యూజర్లకు రిలీజ్ కానుంది. ఆపై రెగ్యులర్ యూజర్లకు స్టేబుల్ వెర్షన్ కూడా రిలీజ్ కానుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

