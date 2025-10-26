POCO M7 Pro 5G Vs Realme P3 Lite 5G: రూ.15 వేల లోపు ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?

POCO M7 Pro 5G Vs Realme P3 Lite 5G: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పోకోతో పాటు రియల్మీకి సంబంధించిన 15 వేలలోపు లభించే లో బడ్జెట్ మొబైల్స్ చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువమంది ఈ రెండు బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్నే కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే ఈ బ్రాండ్లలో ఎక్కువగా POCO M7 Pro 5G, Realme P3 Lite 5G స్మార్ట్ ఫోన్స్ సేల్ అవుతున్నాయి. ఇవి రెండు అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అంతేకాకుండా భారీ బ్యాటరీ లైఫ్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి. దీంతో చాలామంది ఈ రెండు మొబైల్స్ ను ఊహించని స్థాయిలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఏది బెస్టో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రెండు మొబైల్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇవి ప్రీమియం లుక్ లో కనిపిస్తాయి. ఇక ఈ రెండు మొబైల్స్ సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. POCO M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ మార్కెట్లో రూ.18 వేల రూపాయలతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి 39 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం ఇప్పుడు రూ.11 వేల లోపే లభిస్తుంది. ఇక దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే మరింత తగ్గింపు ధరకు లభిస్తుంది.
ఇక Realme P3 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ మార్కెట్లో రూ.13 వేయిలతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఇది కొన్ని ఈ కామర్స్ కంపెనీలో 23 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.10 వేల లోపే లభిస్తుంది. ఇక ఈ రెండు మొబైల్స్కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మొదటగా Poco మొబైల్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MPని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది సోనీ LYT-600 లెన్స్తో లభిస్తోంది. ఇక అదనంగా 2MP మాక్రో కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక Realme P3 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. వెనక భాగంలో 32MP సింగిల్ కెమెరాతో వచ్చింది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 8 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. కెమెరా పరంగా చూస్తే పోకో మొబైల్ చాలా బెస్ట్.. ఇక ఈ మొబైల్ కి సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళ్తే.. POCO M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ 6.67-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. అలాగే దీనికి కంపెనీ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ కోసం గొరిల్లా గ్లాస్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక రియల్ మీ మొబైల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో 6.67-అంగుళాల HD+ IPS LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఈ స్క్రీన్ కేవలం 625 నిట్స్ వరకు బ్రైట్నెస్ను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది.. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. Poco మొబైలే చాలా బెస్ట్..
ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్కు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ముఖ్యంగా పోకో మొబైల్ లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7025 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక రియల్ మీ మొబైల్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ రెండింటిలో పోకో మొబైల్ చాలా బెస్ట్.. ఇక రియల్ మీ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన బ్యాటరీతో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే మంచి బ్యాటరీతో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కలిగిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి రియల్ మీ బెస్ట్ ఆప్షన్.
