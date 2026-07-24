మౌస్ కింద రెడ్ లైట్ ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా?

Red Light In Mouse News: మనం ప్రతిరోజూ ఆఫీసుల్లో లేదా ఇళ్లలో కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్లు ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మౌస్ (Computer Mouse) వాడటం సర్వ సాధారణం.. మౌస్ను పైకి లేపి చూసినప్పుడు.. దాని అడుగు భాగంలో ఎర్రటి లైట్(Red Light) వెలుగుతూ మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే, ఎప్పుడు దీనిని చూసినప్పుడు చాలామందికి ఎన్నో సందేహాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అసలు అక్కడ లైట్ ఎందుకు ఉంటుందని.? అది కూడా ఎరుపు రంగులోనే ఎందుకు వెలుగుతుందని?.. పచ్చ, నీలం లేదా ఇతర రంగులు ఎందుకు వాడరని? దీని వెనుక ఉన్న కొన్ని ఆసక్తికరమైన సాంకేతిక కారణాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఆప్టికల్ టెక్నాలజీ?
పూర్వ కాలంలో వాడిన మౌస్ల అడుగున ఒక చిన్న రబ్బర్ బాల్ (Trackball) ఉండేది.. కానీ ఆధునిక మౌస్లు ఆప్టికల్ టెక్నాలజీ (Optical Technology)పై పనిచేస్తాయని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆప్టికల్ మౌస్లలో ఒక చిన్న LED (Light Emitting Diode), ఒక కాంతి సెన్సార్ (CMOS Sensor)లు ఉంటాయి.
మౌస్ అడుగున ఉండే LED లైట్ సర్ఫేస్పై లైట్ను వెలిగించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సెన్సార్ క్షణానికి వేలాది చిత్రాలను (Microscopic Images) తీసి.. మౌస్ ఏ దిశలో ఎంత వేగంగా కదులుతుందో లెక్కిస్తుంది. ఆ సమాచారం ఆధారంగానే కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై ఉన్న కర్సర్ (Cursor) కదులుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ప్రత్యేకంగా ఎరుపు రంగునే ఎందుకు వాడుతూ ఉంటారు?
మౌస్లలో ఎరుపు రంగు LED ఉపయోగించడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉన్నాయి.. ఆప్టికల్ మౌస్లను అభివృద్ధి చేసిన ప్రారంభ రోజుల్లో రెడ్ ఎల్ఈడీలు మిగతా రంగుల ఎల్ఈడీలతో పోలిస్తే.. చాలా చౌకగా, సులభంగా లభించేవి.. దీనివల్ల మౌస్ తయారీ ఖర్చు తగ్గిందని సమాచారం.
తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం..
రెడ్ కలర్ LEDలు పనిచేయడానికి తక్కువ విద్యుత్ (Low Voltage) అవసరమవుతుంది. వైర్డ్ మౌస్లలో ఇది కంప్యూటర్ నుంచి తక్కువ పవర్ను గ్రహిస్తుందని సమాచారం. వైర్లెస్ మౌస్లలో అయితే బ్యాటరీ సుదీర్ఘకాలం పనిచేయడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. ఆప్టికల్ మౌస్లలోని లైట్ సెన్సార్లు (Photodiodes) ఎరుపు రంగు లైట్కు(Red Wavelength) చాలా సున్నితంగా స్పందిస్తాయి.
రెడ్ లైట్ వివిధ రకాల చోట్ల పడినప్పుడు స్పష్టంగా వెలుగుతుంది.. దీనివల్ల కర్సర్ మూవ్మెంట్ చాలా ఖచ్చితంగా (Accurate) ఉంటుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం సాంకేతికత పెరిగిన తర్వాత మార్కెట్లో ఎటువంటి లైట్ కనిపించని (Invisible Light/Infrared) లేజర్ మౌస్లు, అలాగే గ్లాస్ పైన కూడా పనిచేసే బ్లూట్రాక్ (Blue Light) మౌస్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయినప్పటికీ.. తక్కువ ధరలో లభించే ఆప్టికల్ మౌస్లలో ఇప్పటికీ ఎరుపు రంగు లైట్నే వినియోగిస్తున్నారు.
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