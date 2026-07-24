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మౌస్ కింద రెడ్ లైట్ ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా?

Red Light In Mouse: ఆప్టికల్ మౌస్‌ అంటే మీకు తెలుసా? వీటి కింది భాగంలో రెడ్‌ లైట్‌ ఎందుకు ఉంటుంది? ఇతర లైట్లు పెట్టకపోవడానిక కారణాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:40 PM IST
మౌస్ కింద రెడ్ లైట్ ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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