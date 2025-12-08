Worlds Best Selling Smartphone 2025: 2025లో మూడవ త్రైమాసికంలో కూడా అత్యధికంగా అమ్ముడైన స్మార్ట్ఫోన్గా ఐఫోన్ 16 నిలిచింది. వరుసగా మూడో త్రైమాసికం కూడా మొదటి స్థానంలో ఉండి ఆపిల్ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటింది. నాలుగు శాతం మార్కెట్ షేర్తో ఈ ఫోన్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముడవుతున్న టాప్-10 ఫోన్లలో ఆపిల్ ఐఫోన్లు ఎక్కువ స్థానాలు ఆక్రమించాయి. శాంసంగ్ కూడా టాప్-10 జాబితాలో కనిపించింది. మొత్తంగా ప్రపంచ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఐఫోన్ 16 ఇప్పుడు అతి పెద్ద ఆకర్షణగా మారింది.
టాప్ ప్లేసులో ఐఫోన్ 16, శాంసంగ్ A సిరీస్ ఫోన్లు..
2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ టెన్ స్మార్ట్ఫోన్ల జాబితాలో ఆపిల్ కంపెనీ ఎక్కువ స్థానాలు ఆక్రమించింది. మొదటి స్థానంలో ఐఫోన్ 16 నిలవగా.. రెండు, మూడు స్థానాల్లో కూడా ఆపిల్ ఫోన్లే ఉన్నాయి. టాప్ టెన్లో మిగిలిన సగం స్థానాలు శాంసంగ్ ఏ సిరీస్ మోడళ్లకు దక్కాయి. కౌంటర్ పాయింట్ రిపోర్టు ప్రకారం ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను ఆపిల్, శాంసంగ్ ఈ రెండు బ్రాండ్లు పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి.
ప్రపంచ మార్కెట్లో ఆపిల్ తన ఖరీదైన ప్రీమియం ఫోన్లతో బలంగా కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో శాంసంగ్ చవకైన బడ్జెట్ ఫోన్లు మిడ్ రేంజ్ మోడళ్లతో పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు సాధిస్తోంది. రాబోయే నెలల్లో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వచ్చి మరింత ఆకర్షణ పెంచే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పటికైతే ఐఫోన్ 16 ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతూ నంబర్ వన్ స్థానంలో దూసుకెళ్తోంది.
వరుసగా 3 త్రైమాసికాలుగా ఫస్ట్ ప్లేస్..
భారతదేశంలో ఐఫోన్ 16 అద్భుతంగా అమ్ముడవుతోంది. పండుగ సీజన్లో దీనికి ఉన్న డిమాండ్ ఎప్పటికీ లేనంతగా పెరిగింది. భారత్ ఇప్పుడు ఆపిల్ కంపెనీకి చాలా వేగంగా పెరుగుతున్న మార్కెట్గా మారింది. ఈ త్రైమాసికంలో ఐఫోన్ 16 అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయిలో ఎక్కువయ్యాయి. ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వచ్చినప్పటికీ.. ఐఫోన్ 16 అమ్మకాలు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. చాలా మంది ప్రో మోడల్ తీసుకున్నప్పటికీ సాధారణ ఐఫోన్ 16కి ఉన్న క్రేజ్ ఇప్పటికీ అలాగే కొనసాగుతోంది. అందుకే వరుసగా మూడు త్రైమాసికాలుగా ఐఫోన్ 16 ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతూ మొదటి స్థానంలో ఉంటోంది.
ఐఫోన్ 16 సిరీస్ మొత్తం అదరగొడుతోంది. మొదటి నాలుగు స్థానాలు పూర్తిగా ఆపిల్ ఫోన్లే ఆక్రమించాయి. ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 మొదటి స్థానంలో ఉంటే, ఐఫోన్ 16 ప్రో రెండో స్థానంలో, ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ మూడో స్థానంలో, కొత్త ఐఫోన్ 16e నాలుగో స్థానంలో నిలిచాయి. ఈ త్రైమాసికంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ A16 5Gతో శాంసంగ్ 5వ స్థానంలో నిలిచింది.
టాప్-10 బెస్ట్ సెల్లింగ్ స్మార్ట్ఫోన్స్ ఇవే..
1. ఐఫోన్ 16
2. ఐఫోన్ 16 ప్రో
3. ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్
4. ఐఫోన్ 16e
5. గెలాక్సీ A16 5G
6. ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్
7. గెలాక్సీ A36
8. గెలాక్సీ A56
9. గెలాక్సీ A16 4G
10. గెలాక్సీ A06
