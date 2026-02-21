Xiaomi 17 సిరీస్‌ నుంచి 2 మోడల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌ వివరాలు ఇవే!

Xiaomi 17 Series Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీల్లో ఒకటైన షియోమి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తమ కొత్త సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ షియోమి 17, షియోమి 17 అల్ట్రా పేర్లతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వీటిని కంపెనీ గత ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో చైనాలో ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, అంతర్జాతీయంగా విడుదలకు ముందే ఈ రెండు మోడల్స్కు సంబంధించిన ఫీచర్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి..
ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ను అంతర్జాతీయంగా ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మోడల్ల విడుదలకు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారాన్ని షియోమి ఇంకా వెల్లడించలేదు.. కానీ లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి నెలలోనే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే ఛాన్సులున్నాయి. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా కంపెనీ కస్టమర్లకు 24 నెలల పాటు క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్ ప్లాన్ ను కూడా అందించబోతోంది. మొదట ఆరు నెలల్లో ఉచిత స్క్రీన్ రిప్లేస్మెంట్ను అందిస్తోంది. అంటే అనుకోకుండా స్క్రీన్ డామేజ్ అయితే.. కంపెనీ ఫ్రీగా కొత్త స్క్రీన్ అందిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీని మొదటి స్టోరేజ్ బేరియంట్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉంటుంది. అంటే దీని బేస్ వేరియంట్ రూ.1 లక్ష నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక 512 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ రూ.1.18 లక్షల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక ఇదే స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ లోని ఆల్ట్రా మోడల్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మొదటగానే రూ.1.61 లక్షలతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఇదే మోడల్లోని హై ఎండ్ వేరియంట్ రూ.1.82 లక్షలతో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ తెలుపుతో పాటు ఆకుపచ్చ, నీలం రంగుల్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యాయి..Xiaomi 17 Ultra స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 6.9-అంగుళాల 1.5K LTPO AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ పై విడుదల చేయబోతోంది. అలాగే వెనక భాగంలో ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో ప్రధాన కెమెరా ను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా మరో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తాయి.
