/Xiaomi 17t Series: 7000mAh బ్యాటరీ, 100W ఛార్జింగ్.. షావోమి 17T సిరీస్ ఫీచర్స్, ధరలు లీక్!

Xiaomi 17t Series Global Launch On May 28: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Xiaomi నుంచి విడుదల కాబోతున్న మోస్ట్ పవర్ఫుల్ షావోమి 17T, షావోమి 17T ప్రో (Xiaomi 17T Pro) స్మార్ట్ఫోన్ల గ్లోబల్ లాంచింగ్ తేదీ అధికారికంగా ఖరారు అయ్యింది.. ఈ సిరీస్ను కంపెనీ మే 28వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, అధికారికంగా మార్కెట్లోకి రాకముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ ధరలతో పాటు ఫీచర్లు ఇంటర్నెట్లో లీకై హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్స్ రెండు అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది గత మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. అయితే వీటికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇటీవలే లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఫిలిప్పీన్స్ మార్కెట్ ధరల ప్రకారం బేస్ వేరియంట్ అయిన షావోమి 17T స్మార్ట్ ఫోన్ 256gb స్టోరేజ్ వేరియంట్ దాదాపు రూ.51 వేల రూపాయలు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మరో మోడల్ దాదాపు రూ.57 వేలు ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా అయ్యుండు మోడల్ వేరియంట్ షావోమి 17T ప్రో 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ ధర రూ.72 వేల రూపాయలు ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ ధర దుబాయ్ మార్కెట్లో రూ.58 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఈ సిరీస్ ధరలు రూ.58 వేల నుంచి ప్రారంభమై హై ఎండ్ వేరియంట్ రూ.91 వేలు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..స్టాండర్డ్ షావోమి 17T మోడల్ 6.59-ఇంచుల 120Hz OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500-అల్ట్రా ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6,500mAh భారీ బ్యాటరీని అందించడమే కాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇక ఈ మొబైల్ లోని కెమెరా వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వెనక వైపు కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన పవర్ఫుల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఇక ఇదే సిరీస్లోని ప్రీమియం మోడల్ షావోమి 17T ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.83-ఇంచుల 144Hz OLED డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ ప్రో మోడల్లో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 100W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను అందించడం విశేషం. దీనిలో ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ను కంపెనీ అందిస్తోంది. ఇందులో 5x ఆప్టికల్ జూమ్ కలిగిన 50MP టెలిఫోటో లెన్స్, 12MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలు లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్ను కంపెనీ మే 28వ తేదీన జరిగే అధికారిక ఈవెంట్లో భాగంగా భారతదేశ దేశంతో పాటు వివిధ దేశాల్లో లాంచ్ చేయబోతోంది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook