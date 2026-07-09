Xiaomi 18 Pro Leak: టెక్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన గ్లోబల్ బ్రాండ్ Xiaomi నుంచి త్వరలో ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ షామీ 18 ప్రో (Xiaomi 18 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ చేయబోతోంది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన కీలక స్పెసిఫికేషన్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. ప్రముఖ టెక్ పోర్టల్ గిజ్మోచైనా (Gizmochina) అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ యాపిల్, సాంసంగ్ వంటి దిగ్గజాలకు ఫోన్లకు పోటీగా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రీమియం కెమెరా సెటప్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని కెమెరాగా భావించవచ్చు.. లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. షామీ 18 ప్రో వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో ప్రత్యేకమైన సామర్థ్యం కలిగిన కొత్త LOFIC ప్రైమరీ సెన్సార్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో పాటు అద్భుతమైన మాక్రో సపోర్ట్తో కూడిన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. వైడ్ షాట్ల కోసం మరో 50MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంచబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీని ఇష్టపడే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వరం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్..
పనితీరు (Performance) పరంగా చూస్తే.. ఈ ఫోన్లో క్వాల్కమ్ కంపెనీకి చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 (Snapdragon 8 Elite Gen 6) ప్రాసెసర్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అత్యాధునిక 2nm ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీపై పనిచేస్తుందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల ఫోన్ వేగం పెరగడమే కాకుండా.. బ్యాటరీ వినియోగం కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో AI హార్డ్వేర్ బటన్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అదిరిపోయే డిజైన్..
షామీ 18 ప్రో మోడల్ దాదాపు 6.9-ఇంచుల 2K ఫ్లాట్ LTPO OLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో అల్ట్రా-నారో బెజెల్స్తో పాటు పెద్ద రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఉంటాయి. ఈ డిస్ప్లేలో ప్రత్యేకంగా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నట్లు సమాచారం.. దీనివల్ల పక్కన ఉన్నవారు మీ ఫోన్ స్క్రీన్ను సైడ్ యాంగిల్ నుంచి చూడలేరు. స్క్రీన్ ప్రొటక్షన్ కోసం అత్యంత అద్భుతమైన డ్రాగన్ క్రిస్టల్ గ్లాస్ను వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
7,000mAh భారీ బ్యాటరీ..
సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో బ్యాటరీ సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుందని అందరికీ తెలుసు.. కానీ Xiaomi ఈసారి ఆ అంచనాలను తలకిందులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్లో ఏకంగా 7,000mAh నుంచి 8,500mAh సామర్థ్యం గల సరికొత్త సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ.. ఫోన్ బరువు పెరగకుండా.. స్లిమ్గా ఉండేలా ఈ టెక్నాలజీ సహాయపడుతుంది. దీనికి తోడు 100W లేదా 120W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు సూపర్ ఫాస్ట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది..
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