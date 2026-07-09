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Xiaomi 18 Pro: ఐఫోన్, సాంసంగ్‌లకు చుక్కలు చూపించేలా షామీ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్.. ఫీచర్లు లీక్!

Xiaomi 18 Pro Leak: త్వరలో Xiaomi 18 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా డ్యూయల్ 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించని లీక్‌ అయిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:30 PM IST
Xiaomi 18 Pro: ఐఫోన్, సాంసంగ్‌లకు చుక్కలు చూపించేలా షామీ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్.. ఫీచర్లు లీక్!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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