Xiaomi 18 Pro Max Leak: స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలో సరికొత్త విప్లవానికి చైనా దిగ్గజం షావోమి (Xiaomi) శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. గత ఏడాది మార్కెట్లోకి విడుదలైన షావోమి 17 సిరీస్ విజయవంతం కావడంతో.. ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి షావోమి 18 సిరీస్ను తీసుకురావడానికి కంపెనీ సన్నాహాలు చేస్తూ వస్తోంది.. ఈ సిరీస్లో అత్యంత ప్రీమియం మోడల్గా షావోమి 18 ప్రో మాక్స్ (Xiaomi 18 Pro Max) స్మార్ట్ఫోన్ ఉండబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అనేక ఫీచర్స్ సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ లీక్స్ టెక్ వర్గాల్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ట్విట్టర్లో లీకైన వివరాలు..
ప్రముఖ చైనా మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ వైబో (Weibo)లో ప్రముఖ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. షావోమి 18 ప్రో మాక్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొటోటైప్ (Engineering Prototype) ఆధారంగా ఈ ఫోన్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. లీక్ అయిన వివరాలను బట్టి చూస్తే, ఇది ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
డ్యుయల్ 200 మెగాపిక్సెల్స్ కెమెరాలు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అతిపెద్ద హైలైట్ దీని కెమెరా సెటప్.. లీకైన వివరాల ప్రకారం.. షావోమి 18 ప్రో మాక్స్ వెనుక భాగంలో డ్యుయల్ 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 200 MP ప్రధాన కెమెరాలో లేటరల్ ఓవర్ఫ్లో ఇంటిగ్రేషన్ కెపాసిటర్ (LOFIC) టెక్నాలజీని కూడా వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన, అత్యంత స్పష్టమైన ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేయడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుందని కంపెనీ తెలిపింది..
టెలిఫోటో కెమెరా..
ఈ వెనక భాగం కెమెరాలోని రెండవది కూడా 200 MP టెలిఫోటో కెమెరా కావడం విశేషం.. ఇది మాక్రో ఫోటోగ్రఫీ (Macro Photography)కి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వల్ల ఎక్కడో ఉన్న వస్తువులను కూడా వస్తువులను, ముఖ్యంగా అత్యంత సూక్ష్మమైన సబ్జెట్ను అత్యంత అద్భుతంగా ఫోటోలను తీస్తుంది.. దీంతో పాటు అద్భుతమైన కెమెరా బ్రాండ్ లైకా (Leica) భాగస్వామ్యంతో ఈ కెమెరాల ట్యూనింగ్ ఉండబోతోందని కంపెనీ వెల్లడించింది..
భారీ బ్యాటరీ.. ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్..
సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో బ్యాటరీ సామర్థ్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇందులో కంపెనీ ఏకంగా 8,500 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని వేగంగా చార్జ్ చేయడం కోసం 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్తో పాటు 50W వైర్లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు.
డిస్ప్లేతో పాటు ప్రాసెసర్ వివరాలు..
షావోమి 18 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ 6.9-అంగుళాల భారీ 2K OLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది వినియోగదారులకు బెస్ట్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది.. అలాగే ఈ సిరీస్లోని ప్రో (Pro) మోడల్లో క్వాల్కామ్ అత్యంత శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Elite Gen 6 చిప్సెట్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి ప్రో మాక్స్ వెర్షన్లో కూడా ఇదే రేంజ్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
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