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Xiaomi 18 Pro Max: లీకైన షావోమి సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్స్.. కెమెరా మామూలుగా లేదుగా!

Xiaomi 18 Pro Max Leak: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి షావోమి 18 ప్రో మాక్స్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది డ్యుయల్ 200 ఎంపీ కెమెరాలతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:11 PM IST
Xiaomi 18 Pro Max: లీకైన షావోమి సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్స్.. కెమెరా మామూలుగా లేదుగా!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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