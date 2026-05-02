Xiaomi Civi 6 And Civi 6 Pro Leaks: షావోమి బ్రాండ్కి సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్కి మార్కెట్లో అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్స్తో విడుదల చేయడం వల్ల చాలా మంది వీటికి ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ వస్తున్నారు. షావోమి తన సివి (Civi) సిరీస్లో భాగంగా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. కంపెనీ త్వరలోనే షావోమి సివి 6 (Xiaomi Civi 6)తో పాటు షావోమి సివి 6 ప్రో (Xiaomi Civi 6 Pro) మోడళ్లను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ అధునాతన సాంకేతికతతో పాటు అద్భుతమైన డిస్ల్పేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రముఖ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ తెలిపిన వివరాల్లోకి వెళితే.. షావోమి సివి 6 స్మార్ట్ఫోన్ 6.59 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది వినియోగదారులకు స్పష్టమైన విజువల్స్ను అందించేందుకు సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా హార్డ్వేర్ పరంగా.. ఇందులో కంపెనీ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సిరీస్లోని ప్రో వేరియంట్ (Xiaomi Civi 6 Pro) మరెన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 6.83 అంగుళాల 1.5K డిస్ప్లేతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా అదే శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ప్రాసెసర్ను అందించేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అలాగే కెమెరా పరంగా చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉండబోతోంది.. సివి 6 మోడల్లో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా అందించడం విశేషం. ఇది 5x జూమ్ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల కొత్త ఫీచర్స్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
షావోమి ఈ సివి సిరీస్ను మొదటి చైనా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లు వివో (Vivo), సామ్సంగ్ (Samsung)తో పాటు వన్ప్లస్ (OnePlus) బ్రాండ్ బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని.. తయారు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది..తక్కువ ధరకే ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించే రేసులో షావోమి ముందు వరుసలో నిలవాలని చూస్తోంది. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!
