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Xiaomi Mix Fold 5: 200MP కెమెరాతో రాబోతున్న Xiaomi Mix Fold 5 ఫోన్‌.. సామ్‌సంగ్‌కు గట్టి పోటీ!

Xiaomi Mix Fold 5 Leaked: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో షియోమీ మిక్స్ ఫోల్డ్ 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని చైనా మార్కెట్లో ఆగస్టు లోపు విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఇది గత మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:28 PM IST
Xiaomi Mix Fold 5: 200MP కెమెరాతో రాబోతున్న Xiaomi Mix Fold 5 ఫోన్‌.. సామ్‌సంగ్‌కు గట్టి పోటీ!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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200MP కెమెరాతో రాబోతున్న Xiaomi Mix Fold 5 ఫోన్‌.. సామ్‌సంగ్‌కు గట్టి పోటీ!
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