Xiaomi Mix Fold 5 Leaked: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం Xiaomi మార్కెట్లోకి తమ కొత్త పోల్టబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. సాంసంగ్తో పాటు వన్ ప్లస్, వివో వంటి బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీని ఇస్తూ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పోలిడబుల్ ఫోన్ Xiaomi Mix Fold 5 ను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే, ఈ క్రమంలోనే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన స్పెసిఫికేషన్స్తో పాటు ఫీచర్స్ లీకయ్యాయి. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అసలు ఈ మొబైల్లో ఉన్న హైలెట్ ఫీచర్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
200MP కెమెరాతో ఈ మొబైల్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అత్యంత ప్రధాన విశేషమేంటంటే.. దీని కెమెరా.. ప్రముఖ చైనీస్ మైక్రో బ్లాకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ విబోలో ప్రముఖ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం...షియోమీ మిక్స్ ఫోల్డ్ 5 వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో పవర్ఫుల్ 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. పోలిటబుల్ ఫోన్లలో ఇంత భారీ కెమెరా సెన్సార్ ను తీసుకురావడం మొదటిసారిగా భావించవచ్చు. అయితే, ఇందులో అద్భుతమైన అల్ట్రా-క్లియర్, హై-రిజల్యూషన్ ఫోటోగ్రఫీ అనుభూతి కూడా లభిస్తుంది.
అద్భుతమైన డిస్ప్లే..
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రోటో టైపులో 7.5 అంగుళాల నుంచి 7.6 అంగుళాల వరకు ఉండే ఫోల్డబుల్ ఇన్నర్ డిస్ప్లే కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ లపై సాధారణంగా కనిపించే మడత మార్కులను పూర్తిగా తగ్గించేందుకు సరికొత్త మినిమలైజ్డ్ టెక్నాలజీని ఇందులో వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది. భద్రత కోసం ఫోన్ పక్క భాగంలో సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ లభించడం విశేషం..
పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ..
కొత్త తరం యూజర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా షియోమీ మిక్స్ ఫోల్డ్ 5 స్మార్ట్ఫోన్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000 mAh బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పూర్తిగా వైర్లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ తో పాటు అత్యంత ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Xring O3 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం. అంతేకాకుండా గేమ్స్ కోసం ప్రత్యేకమైన చిప్ సెటప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ధర వివరాలు ఇవే..
గత కొన్ని నీళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోల్డబుల్ మొబైల్స్ అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. గతంలో వచ్చిన మిక్స్ ఫోల్డ్ ఫోర్ స్థానంలో రాబోతున్న ఈ సరికొత్త మోడల్ ఆగస్టు నాటికి చైనాలోని లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అనేక కొత్త ఫీచర్ల కారణంగా దీని ధర మునుపటి మోడల్స్ కంటే కాస్త ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని ధర రూ.1,31 లక్షతో ప్రారంభం కాబోతోంది. అలాగే ఇది 200MP కెమెరాతో అందుబాటులోకి రావడం కారణంగా సాంసంగ్ బ్రాండ్ తో పాటు వన్ ప్లస్ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లతో పోటీపడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
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