Xiaomi 9000mAh: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ రెండు రోజులు ఛార్జింగ్ అవసరమే లేదు..అతి తక్కువ ధరకే కొనొచ్చు!

Xiaomi 9000mAh Battery Smartphone: ప్రముఖ చైనా మొబైల్ కంపెనీ అయిన షియోమీ, రెడ్ మీ త్వరలో 9000mAh బ్యాటరీలతో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేయనున్నాయి. చైనీస్ కంపెనీల నుండి వచ్చిన ఈ ఫోన్‌లు సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో రావచ్చు. ఇది ఫోన్‌ను మరింత సన్నగా కనిపించేలా చేస్తుంది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:19 PM IST

Xiaomi 9000mAh Battery Smartphone: ప్రముఖ చైనా మొబైల్ కంపెనీ అయిన షియోమీ, రెడ్ మీ త్వరలో 9000mAh బ్యాటరీలతో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేయనున్నాయి. చైనీస్ కంపెనీల నుండి వచ్చిన ఈ ఫోన్‌లు సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో రావచ్చు. ఇది ఫోన్‌ను మరింత సన్నగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

ఈ రోజుల్లో చైనా కంపెనీలు పెద్ద బ్యాటరీలు ఉన్న ఫోన్‌లపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో అతిపెద్ద బ్యాటరీ కెపాసిటీ కలిగిన హానర్ 8300mAh బ్యాటరీతో కూడిన ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. హానర్ తర్వాత ఇప్పుడు Xiaomi, Redmi కూడా త్వరలో ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బ్యాటరీలతో కూడిన ఫోన్‌లను విడుదల చేయబోతున్నాయి. ఇటీవల లీకైన సమాచారం ప్రకారం.. Xiaomi, దాని ఉప బ్రాండ్ Redmi నుండి వచ్చిన ఈ ఫోన్‌ను 8,500mAh నుండి 9,000mAh మధ్య బ్యాటరీతో లాంచ్ చేయవచ్చు. దీనికి కొత్త సిలికాన్-కార్బన్ టెక్నాలజీతో కూడిన బ్యాటరీ ఉంటుంది.

9000mAh బ్యాటరీ  సామర్థ్యం
చైనీస్ టిప్‌స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ (DCS) సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ వీబోలో Xiaomi పెద్ద బ్యాటరీతో కూడిన హ్యాండ్‌సెట్‌పై పనిచేస్తోందని నివేదించింది. దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం 8500mAh నుండి 9000mAh వరకు ఉంటుంది. దీని కోసం కంపెనీ యాజమాన్య సాంకేతికతను ఉపయోగించవచ్చు. ఫోన్ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని ఉపయోగిస్తుంది. తద్వారా దీనిని ఫోన్‌లో సులభంగా ఇన్‌స్టాల్ చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ మందం 8.5mm అని చెప్పబడింది.

Xiaomi సబ్-బ్రాండ్ Redmi ఈ ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయవచ్చు. దీనిని టర్బో 5 ప్రో గా పరిచయం చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ ఇటీవల విడుదల చేసిన రెడ్ మీ టర్బో 4 ప్రోకి అప్‌గ్రేడ్.. ఇది 7,550mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. Turbo 5 Pro 8,000mAh ప్రత్యేకమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాంటి వార్తలు వచ్చాయి. Redmi 10,000mAh బ్యాటరీతో కూడిన ఫోన్‌పై పనిచేస్తుందని చెప్పబడింది.

Xiaomi కాకుండా, Realme ఇప్పటికే 10,000mAh బ్యాటరీతో తన ఫోన్‌ను ప్రకటించింది. హానర్ పవర్ 2లో కూడా పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని చూడవచ్చు. ఈ ఫోన్ 8,500mAh బ్యాటరీతో రావచ్చు. ఇటీవల ప్రారంభించబడిన Honor X70లో 8,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్ మందం 7.96mm. మీరు ఈ ఫోన్‌లో ఒకే ఛార్జ్‌లో 27 గంటల పాటు చిన్న వీడియోలను చూడవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనితో పాటు, ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

