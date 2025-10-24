Yamaha Nmax 155 Tech Max 2026 Lunch Date: ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ యమహాకి మార్కెట్లో మంచి పేరు ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు శక్తివంతమైన మోటార్ సైకిల్ను విడుదల చేస్తూ రావడం వల్ల యువతలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. దీంతో ఈ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ ఎలాంటి బైక్లను విడుదల చేసిన చాలామంది యువత వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని యమహా కంపెనీ మరో ఫీచర్ రిచ్ స్కూటర్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన స్కూటర్స్ కంటే ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్కూటర్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
యమహా కంపెనీ తమ శక్తివంతమైన స్కూటర్ను యమహా NMax 155 టెక్ మాక్స్ 2026 పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన YECVT గేర్బాక్స్తో విడుదల కాబోతోంది. దీంతోపాటు ఈ స్కూటర్ చాలా ప్రత్యేకమైన డౌన్షిఫ్ట్ బటన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చూడడానికి మోటార్ సైకిల్ లాగానే కనిపిస్తుంది. ఇక ఈ స్కూటర్ చాలా ఎంతో శక్తివంతమైన 155cc లిక్విడ్-కూల్డ్ 4V ఇంజన్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు చాలా ప్రత్యేకమైన TFT డిజిటల్ కన్సోల్తో పాటు ఎన్నో రకాల అధునాతన ఫీచర్లు ఇందులో కనిపిస్తాయి.
యమహా కొత్త YECVT (యమహా ఎన్హాన్స్డ్ కంటిన్యూయస్లీ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్) ప్రత్యేకమైన గేర్ బాక్స్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఈ స్కూటర్ స్పోర్ట్స్ బైక్ లా పనిచేస్తుందని మార్కెట్లో టాక్ నడుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎడమ చేతి వైపు ప్రత్యేకమైన బటన్ ఆప్షన్స్తో వస్తోంది. వీటివల్ల స్కూటర్ను వివిధ మోడ్లలోకి మార్చవచ్చు. అలాగే ఇది ఇంజన్ శక్తిని పెంచేందుకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుందని సమాచారం. ముఖ్యంగా NMax 155 స్కూటర్ రెండు డ్రైవింగ్ మోడ్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. మొదటిది టౌన్ మోడ్ అయితే.. రెండవది స్పోర్ట్స్ మోడ్.. మీరు స్కూటర్ను నడిపే ప్రదేశాలను బట్టి ఈ మోడ్స్ను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
యమహా NMax 155 టెక్ మాక్స్ 2026 స్కూటర్ ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన హైడ్రాలిక్ మెకానిజంతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన బ్రేకింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులోకి వస్తున్నట్లు సమాచారం. దీంతోపాటు మంచి టెక్నాలజీతో కూడిన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఇంజన్తో ఈ స్కూటర్ నడుస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేసే వారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన 4.2-అంగుళాల TFT డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనిపైనే ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో స్కూటర్కు సంబంధించిన స్పీడ్తో పాటు అన్ని వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇక ఈ స్కూటర్కు సంబంధించిన విడుదల వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని భారత దేశంలో యమహా కంపెనీ 2024 సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలోనే ప్రవేశపెట్టింది. అయితే, YECVT డౌన్షిఫ్ట్ ఫీచర్ కలిగిన స్కూటర్లను మాత్రం అతి త్వరలోనే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook