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YouTube New Rules: యూట్యూబ్‌ వ్యూస్ లెక్కింపు విధానంలో కీలక మార్పులు.. కొత్త రూల్స్ ఇవే..!

Youtube Views Counting Rules: యూట్యూబ్ వ్యూస్ లెక్కింపులో సరికొత్త విధానం రాబోతోంది. ఇప్పటివరకు ఒక్కో ఫార్మాట్‌కు ఒక్కోలా ఉన్న వ్యూ కౌంట్ విధానానికి యూట్యూబ్ స్వస్తి పలకనుంది. ఆగస్టు 24 నుంచి అన్ని రకాల వీడియోలకు ఒకే రకమైన నిబంధనలు అమలు చేయనున్నట్లు సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 18, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:43 AM IST
YouTube New Rules: యూట్యూబ్‌ వ్యూస్ లెక్కింపు విధానంలో కీలక మార్పులు.. కొత్త రూల్స్ ఇవే..!
Image Credit: YouTube New Update 2026 (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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YouTube New Rules: యూట్యూబ్‌ వ్యూస్ లెక్కింపు విధానంలో కీలక మార్పులు.. కొత్త రూల్స్ ఇవే..!
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