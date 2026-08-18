/YouTube New Rules: యూట్యూబ్‌ వ్యూస్ లెక్కింపు విధానంలో కీలక మార్పులు.. కొత్త రూల్స్ ఇవే..!

Youtube Views Counting Rules: కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ప్రముఖ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యూట్యూబ్ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇక నుంచి యూట్యూబ్ వీడియోల వ్యూస్ లెక్కింపులో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. ప్లాట్ఫామ్లోని అన్ని వీడియో ఫార్మాట్లకు ఒకే విధమైన వ్యూ కౌంటింగ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని యూట్యూబ్ నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త విధానం ఆగస్టు 24, 2026 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుంది. ఇప్పటివరకు యూట్యూబ్లో వివిధ వీడియో ఫార్మాట్లకు వేర్వేరు వ్యూ కౌంటింగ్ విధానాలు అమల్లో ఉన్నాయి. గత ఏడాది షార్ట్స్కు పబ్లిక్ వ్యూస్ లెక్కించే విధానాన్ని యూట్యూబ్ మార్చింది. ఇప్పుడు అదే ప్రమాణాన్ని ఇతర వీడియో ఫార్మాట్లకూ వర్తింపజేస్తోంది.
కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. వీడియో ప్లే అవ్వడం ప్రారంభమైన వెంటనే.. అంటే మొదటి ఫ్రేమ్ కనిపించిన క్షణం నుంచే దాన్ని ఒక వ్యూగా లెక్కించనున్నారు. దీంతో యూట్యూబ్లోని అన్ని వీడియో ఫార్మాట్లకు వ్యూస్ లెక్కింపులో ఒకే ప్రమాణం అమలవుతుంది. గతంలో షార్ట్స్కు మాత్రమే అమలు చేసిన ఈ నిబంధనను ఇప్పుడు అన్ని వీడియో ఫార్మాట్లకు విస్తరించారు. క్రియేటర్లు తమ కంటెంట్కు వస్తున్న అసలైన ఎక్స్పోజర్ను మరింత స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునేలా ఈ మార్పు చేస్తున్నట్లు యూట్యూబ్ వెల్లడించింది. వేర్వేరు ఫార్మాట్లలో ఉన్న వ్యూ కౌంటింగ్ విధానాల వల్ల ఏర్పడుతున్న గందరగోళానికి కూడా ఇది పరిష్కారం చూపుతుందని తెలిపింది.
అయితే యూట్యూబ్ అనలిటిక్స్లోని అడ్వాన్స్డ్ మోడ్లో 'ఎంగేజ్డ్ వ్యూస్' మెట్రిక్ కొనసాగనుంది. వీడియోను ప్రారంభించిన తర్వాత ఎంత మంది వీక్షకులు దాన్ని కొనసాగించి చూశారో తెలుసుకునేందుకు ఈ మెట్రిక్ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే.. కొత్త పబ్లిక్ వ్యూ కౌంట్ పెరిగినా.. ప్రేక్షకులు వీడియోతో ఎంతవరకు ఎంగేజ్ అయ్యారో తెలుసుకోవడానికి క్రియేటర్లకు 'ఎంగేజ్డ్ వ్యూస్' ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. వీడియోను యూజర్లు ఎంత సమయం చూశారనేది YouTube Analytics > Advanced Mode విభాగంలో ‘Engaged views’ మెట్రిక్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ మార్పు వల్ల క్రియేటర్ల ఆదాయం లేదా యూట్యూబ్ పార్ట్నర్ ప్రోగ్రామ్ (YPP) అర్హతలపై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడదు. మానిటైజేషన్ ఆదాయం యథావిధిగా ఎంగేజ్డ్ వాచ్ అవర్స్, ఎంగేజ్డ్ షార్ట్స్ వ్యూస్ ఆధారంగానే లెక్కిస్తారు. YPP అర్హతకు సంబంధించిన పేర్లను 'Qualified Shorts views', 'Qualified watch hours'గా మార్చారు. ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి యూట్యూబ్లో వ్యూస్ కనిపించే అన్ని ప్రాంతాల్లో కొత్త వ్యూ మెట్రిక్ అమల్లోకి వస్తుంది. వీడియో ప్లే అయిన మొదటి క్షణం నుంచే వ్యూ లెక్కించడంతో.. గతంతో పోలిస్తే క్రియేటర్లకు కనిపించే మొత్తం వ్యూ కౌంట్ వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అన్ని వీడియో ఫార్మాట్లలో ఒకే విధమైన వ్యూ మెట్రిక్ అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా తమ కంటెంట్కు లభిస్తున్న మొత్తం ఎక్స్పోజర్పై క్రియేటర్లకు మరింత స్పష్టత వస్తుందని యూట్యూబ్ తెలిపింది. అంతేకాకుండా బ్రాండ్ పార్ట్నర్స్, స్పాన్సర్లకు తమ కంటెంట్ రీచ్, విలువను మరింత స్పష్టంగా వివరించేందుకు ఈ మార్పు ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంది. వివిధ ఫార్మాట్లకు వేర్వేరు నిబంధనలు ఉండటం వల్ల క్రియేటర్లలో ఉన్న గందరగోళాన్ని తొలగించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.