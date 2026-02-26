Collectors Transfer: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఎఫెక్ట్‌.. తెలంగాణలో 10 జిల్లాల కలెక్టర్లు బదిలీ

District Collectors Tranfers: తెలంగాణలో తరచూ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారుల బదిలీలు జరుగుతుండగా.. తాజాగా మరోసారి బదిలీలు జరిగాయి. ఈ సారి ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈసారి పెద్ద ఎత్తున కలెక్టర్ల మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి. కీలకమైన జిల్లా కలెక్టర్లను బదిలీ చేస్తూ.. ఇతరులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. వాటిలో జనగామ, గద్వాల, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల కలెక్టర్లు బదిలీ అయ్యారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: Save Punarvika: చిన్నారి పునర్వికకు నారా లోకేశ్ అండ.. రూ.6 కోట్ల భారీ విరాళం
తెలంగాణలో మరోసారి పెద్ద ఎత్తున ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. 45 మంది ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సాగునీటి శాఖ నుంచి రాహుల్ బొజ్జాను, ఆర్థిక శాఖ నుంచి సందీప్కుమార్ సుల్తానియాను, టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ నుంచి ముషారఫ్ అలీ ఫరూఖీని ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. ఈ ఫార్ములా కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అరవింద్ కుమార్కు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ నుంచి బదిలీ చేయగా.. ఎలాంటి పోస్టు ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. ఈ ఫార్ములా కేసులో ప్రాసిక్యూషన్కు డీవోపీటీ అనుమతిచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయనకు ఎలాంటి పోస్టు ఇవ్వలేదు.
Also Read: Milk Tragedy: తెలంగాణలో కల్తీపాలు తయారీ.. డబ్బు కోసం వ్యాపారి కక్కుర్తి
కొత్త జిల్లా కలెక్టర్లు
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్గా అనురాగ్ జయంతి నియామకం. జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ స్థానం నుంచి బదిలీ
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్గా రిజ్వాన్ బాషా షేక్. జనగామ కలెక్టర్ నుంచి బదిలీ
నారాయణపేట జిల్లా కలెక్టర్గా ప్రతీక్ జైన్. వికారాబాద్ కలెక్టర్ నుంచి బదిలీ
మహబూబాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్గా స్నేహ శబరీశ్. హనుమకొండ కలెక్టర్ నుంచి బదిలీ
కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్గా చిత్రా మిశ్రా నియామకం. ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు ఆఫీసర్ నుంచి బదిలీ
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్గా దీపక్ తివారీ నియామకం
మెదక్ కలెక్టర్గా ప్రతీమ సింగ్ నియామకం
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్గా అంకిత్ నియామకం
హనుమకొండ జిల్లా కలెక్టర్గా చాహత్ బాజ్పేయ్
మహబూబ్నగర్ జిల్లా కలెక్టర్గా ఖుష్బూ గుప్తా
విద్యుత్ శాఖలో కీలకమైన జీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీగా ఉన్న ముషారఫ్ను బదిలీ చేసి జితేశ్ వి పాటిల్కు బాధ్యతలు అప్పగింత
కార్మిక శాఖ స్పెషల్ కమిషనర్గా పమేలా సత్పత్తి బదిలీ. కరీంనగర్ కలెక్టర్ బాధ్యతల నుంచి తొలగించి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగింత
సెర్ప్ సీఈఓ దివ్య దేవరాజన్కు అదనంగా ప్రజావాణి రాష్ట్ర నోడల్ అధికారిగా బాధ్యతలు
బదిలీలు వీరే..
సంజయ్ కుమార్, సబ్యసాచి ఘోష్, దానకిశోర్, ఎన్ శ్రీధర్, రాహుల్ బొజ్జా, ఈ శ్రీధర్, గౌరవ్ ఉప్పల్, బీ విజేంద్ర, అద్వైత్ కుమార్ సింగ్, ఎం హనుమంత రావు, సిక్తా పట్నాయక్, ముషారఫ్ అలీ, రాహుల్ పాజ్, భవేశ్ మిశ్రా, కాత్యాయని దేవి, ఫణీంద్ర రెడ్డి, మంద మకరాండు, ఫైజన్ అహ్మద్, శివేంద్ర ప్రతాప్, పర్మార్ పింకేశ్ కుమార్ లలిత్ కుమార్, ఉమా శంకర్ ప్సాద్, జీ శ్యామల్ ప్రసాద్ లాల్, చంద్రయ్య, వైవీ గణేశ్, అబ్దుల్ హమీద్, వి వెంకటేశ్వర్లు, ఖీమ్యా నాయక్, విద్యసాగర్, సురేందర్ బదిలీలయ్యాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి