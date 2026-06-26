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శైలజా రామయ్యర్‌కు స్థాన చలనం.. తెలంగాణలో మరోసారి భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు

13 IAS Officers Transfers In Telangana Including Shailaja Ramaiyer And Rahul Bojja: తెలంగాణలో మరోసారి అధికారుల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ జరిగింది. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరోసారి ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీ చేపట్టింది. 13 ఐఏఎస్‌ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఎవరెవరికి ఎక్కడ పోస్టింగ్‌లు వచ్చాయో వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 26, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:15 PM IST
శైలజా రామయ్యర్‌కు స్థాన చలనం.. తెలంగాణలో మరోసారి భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు
Image Credit: 13 IAS Officers Transfers In TelanganaSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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శైలజా రామయ్యర్‌కు స్థాన చలనం.. తెలంగాణలో మరోసారి భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు
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