Medaram Jatara: మేడారం జన జాతర.. 2 రోజుల్లో 80 లక్షల మంది భక్తుల రాక

Medaram Jatara 2026: ఆసియాలోనే అతి పెద్ద గిరిజన జారత.. తెలంగాణ కుంభమేళా మేడారం సమ్మక్క - సారక్క మహా జాతర అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోంది. జాతర ప్రారంభమై రెండు రోజులు కాగా.. భక్తులు లక్షల సంఖ్యలో తరలివస్తున్నాయి. భక్తుల తాకిడితో అటవీ ప్రాంతం కాస్త జనారణ్యంగా మారింది. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా భక్తుల సంఖ్య పెరిగింది. రెండు రోజుల్లోనే దాదాపు కోటి వరకు భక్తులు వచ్చారని ప్రభుత్వం అధికారికంగా తెలిపింది. జాతర ప్రారంభమైన రెండు రోజుల్లో 80 లక్షల మంది భక్తులు హాజరయ్యారని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు.
మేడారం జాతరపై పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. మేడారం జాతరను ఇప్పటివరకు దాదాపు 80 లక్షల మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారని తెలిపారు. సమ్మక్క గద్దెపైకి వచ్చే సమయానికి ఈ సంఖ్య కోటికి మించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ తదితర పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు మేడారానికి తరలివస్తున్నారని చెప్పారు. భక్తులు లక్షల సంఖ్యలో వస్తున్నా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
మేడారం జాతర శాశ్వత అభివృద్ధి కోసం ఇప్పటికే 29 ఎకరాల భూమిని సేకరించామని.. మరో 41 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని మంత్రి వెల్లడించారు. సుమారు 70 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో శాశ్వత మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు, శాశ్వతంగా కాటేజీలు, ఫంక్షన్ హాళ్లు, మరుగుదొడ్లు, స్నానపు గదులు నిర్మించనున్నట్లు వివరించారు. మేడారం జాతర ప్రాధాన్యం మరింత పెంచేందుకు బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు రూ.2,500 కోట్ల వ్యయంతో టెంపుల్ సర్క్యూట్ నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలోని ప్రముఖ ఆలయాల అభివృద్ధిలో మేడారం ఆలయాన్ని కూడా భాగంగా చేర్చినట్లు చెప్పారు.
మేడారంలో ముఖ్యమైన జంపన్న వాగులో ఏడాది పొడవునా నీరు ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. రామప్ప-లక్నవరం-జంపన్న వాగు వరకు పైప్లైన్ ద్వారా నీటిని తరలించే ప్రాజెక్టు చేస్తున్నట్లు.. వాగుపై చెక్డ్యామ్లు నిర్మించి శాశ్వత నీటి నిల్వకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు వివరించారు. మేడారం ప్రాంతానికి ఇప్పటికే ఒక సమగ్ర మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధమైందని.. అంతర్గత రోడ్ల అభివృద్ధి, ఎకో పార్కుల ఏర్పాటు, పర్యాటక సౌకర్యాల విస్తరణ చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు.
