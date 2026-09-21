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రిటైర్మెంట్ బూమ్, అదనపు భారం నడుమ PRC పంచాయితీ.. నేటి సీఎస్ మీటింగ్‌తో తేలనున్న భవిష్యత్తు!

Telangana 2nd PRC Updates: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న 2వ పీఆర్సీ నివేదిక, డీఏ ప్రకటనపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. పీఆర్సీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రధాన కార్యదర్శి ద్వారా కమిషన్‌కు లేఖ రాసినప్పటికీ.. తుది నివేదిక సమర్పణ, అమలుపై కాలయాపన జరుగుతుండటంతో ఉద్యోగ సంఘాల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 21, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:02 AM IST
రిటైర్మెంట్ బూమ్, అదనపు భారం నడుమ PRC పంచాయితీ.. నేటి సీఎస్ మీటింగ్‌తో తేలనున్న భవిష్యత్తు!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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