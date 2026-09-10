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తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 3 DAల విడుదలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం!

3 DAs Cleared: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ వినిపించేందుకు రెడీ అయ్యింది. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న డీఏల విడుదలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:22 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 3 DAల విడుదలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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