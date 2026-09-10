/తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 3 DAల విడుదలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం!

3 DAs Cleared: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ వినిపించేందుకు రెడీ అయ్యింది. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న డీఏల విడుదలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రోజు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు, సీనియర్ నేతలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి తమ సమస్యలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులతోపాటు పెరుగుతున్న పని ఒత్తిడి, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులపై ఏర్పడుతున్న ఒత్తిడి వంటి అంశాలను ముఖ్యమంత్రి ద్రుష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రత్యేకంగా 6 డీఏలు పెండింగ్ లో ఉండటంతో ఉద్యోగులకు కలుగుతున్న ఆర్థిక నష్టం, అలాగే పీఆర్సీ కమిటీ రిపోర్టు ఆలస్యం అవ్వడం వల్ల ఉద్యోగుల్లో నెలకొన్న ఆవేదనను సీఎంకు వివరించారు.
ఉద్యోగుల సమస్యపై సుదీర్ఘంగా చర్చించిన ముఖ్యమంత్రి తాను ఎప్పుడూ ఉద్యోగుల పక్షాన ఉంటానని.. ఒక్కొక్క సమస్యను పరిశీలించి పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చినట్లు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు తెలిపారు. అలాగే 6 డీఏలపై త్వరలోనే ప్రకటన చేస్తానని తెలిపినట్లు చెప్పారు.
ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లులు, డీఏ విడుదలపై సీఎంకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఉద్యోగ సంఘాల వినతిపై సీఎం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. నిలిచిపోయిన మూడు డీఏలను మంజూరు చేసేందుకు సుముఖుత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
పీఆర్సీ అంశంపై రిపోర్టును తెప్పించుకుంటానని సీఎం చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈనెల 18 ను ఉద్యోగుల జేఏసీ నేతలను కలుస్తానని చెప్పినట్లు చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి హామీతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల వర్గాల్లో ఆనందం వ్యక్తం అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక జీవోను త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగ సంఘ నేతలు తెలిపారు.
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