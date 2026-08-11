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Tragedy Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆటోను ట్యాంకర్‌ ఢీకొట్టడంతో ఏడుగురు దుర్మరణం

3 Major Accidents In Sangareddy District 8 Lives End: తెలంగాణలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతిచెందారు. కూలీలతో వెళ్తున్న ఆటోను ట్యాంకర్‌ ఢీకొనడంతో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. మృతులు కర్ణాటకకు చెందిన వారుగా సమాచారం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 11, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:38 PM IST
Tragedy Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆటోను ట్యాంకర్‌ ఢీకొట్టడంతో ఏడుగురు దుర్మరణం
Image Credit: Major Accident In Sangareddy District

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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