English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BC Quota: రేపే.. బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ.. ఢిల్లీ బాట పట్టిన కాంగ్రెస్ నేతలు

Telangana Local Body Elections: రేపు బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగబోతోంది. దీంతో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు ఢిల్లీ పయనమయ్యారు. విచారణ నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పొన్నం ప్రభాకర్, పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఢిల్లీకి వెళ్లబోతున్నారు. హస్తినలో సీనియర్ న్యాయవాదులను కలవబోతున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:10 PM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
6
Rashmika Mandanna Replaces Samantha
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
7
Vijay Deverakonda net worth
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
BC Quota: రేపే.. బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ.. ఢిల్లీ బాట పట్టిన కాంగ్రెస్ నేతలు

Telangana Local Body Elections Bc Quota: టీ కాంగ్రెస్ నేతలు ఢిల్లీ బాట పట్టారు. రేపు బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పొన్నం ప్రభాకర్, పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఢిల్లీకి వెళ్లబోతున్నారు. హస్తినలో సీనియర్ న్యాయవాదులను కలవబోతున్నారు. న్యాయపరమైన అంశాలపై సలహాలు, సూచనలు తీసుకోబోతున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. ఇక బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు సాధించేలా సుప్రీంకోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రెడీ అయింది. ప్రభుత్వం తరపున బలమైన వాదనలు వినిపిస్తామంటోంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే జీవో ఇవ్వడం, అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేయడం, ఆర్డినెన్స్ తీసుకు రావడం వంటి పరిణామాలు జరిగాయి. స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించి జీవో నెంబర్ 9 కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 42 శాతం రిజర్వేషన్లను సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టుతో పాటు సుప్రీంకోర్టులోనూ కేసులు వేశారు. దీనిపై రేపు వాదనలు వింటామని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై అఫిడవిట్ దాఖలు చేసి బలమైన వాదనలు వినిపించాలని రేవంత్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

రేపు సుప్రీంకోర్టులో తమ వాదనలను బలంగా వినిపించాలనే ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ నేతలు ఢిల్లీ బాట పట్టారు. సుప్రీంకోర్టులో వాదనలకు సంబంధించి సీనియర్ న్యాయవాదులతో చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించారు. 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించడానికి కారణాలేంటి అనేది న్యాయవాదులకు వివరించి, వారి ద్వారా సుప్రీంకోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించాలని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆలోచన చేస్తున్నారు. 

గతంలో బిహార్‌లో రిజర్వేషన్ల పెంపుదలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. గతంలో సుప్రీంకోర్టే 50 శాతం క్యాప్ విధించింది కాబట్టి.. క్యాప్‌ను అధిగమించి తెలంగాణలో రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తున్నారంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై సోమవారం అనగా అక్టోబర్ 6న వాదనలు వింటామని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తెలిపింది.

Also Read: Kalki Sequel: కల్కి సీక్వెల్‌కి హీరోయిన్ ఫిక్స్.. దీపికా పడుకొణె ప్లేస్‌‌లో ఆ స్టార్ బ్యూటీ.. ఎవరంటే..!

Also Read: Shoaib Malik Divorce: ఇంకేం పనిలేదా సామీ.. ముచ్చటగా మూడోసారి విడాకులు తీసుకోబోతున్న సానియా మీర్జా మాజీ భ‌ర్త..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana local body electionsBC QuotaBc Quota In Telangana Local Body ElectionsBC ReservationsSupreme Court

Trending News