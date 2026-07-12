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Ranga reddy Si Row: ఆరేళ్ల పాప చేతికి స్టీరింగ్.. మాతాత ఎస్సై అంటూ చిన్నారి రచ్చ.!. దబాయిస్తున్న అధికారి.. వీడియో వైరల్..

Six years minor girl car driving row: ఆరేళ్ల పాప చేతికి కారు స్టీరింగ్ ఇవ్వడంపై రోడ్డుపై ఉన్న వాహన దారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  ఏదైన జరిగితే ఎలా అంటూ సదరు వ్యక్తిపై మండిపడ్డారు. రంగారెడ్డిలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:33 PM IST
Ranga reddy Si Row: ఆరేళ్ల పాప చేతికి స్టీరింగ్.. మాతాత ఎస్సై అంటూ చిన్నారి రచ్చ.!. దబాయిస్తున్న అధికారి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Rangareddysidrivingrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ranga reddy Si Row: ఆరేళ్ల పాప చేతికి స్టీరింగ్.. మాతాత ఎస్సై అంటూ చిన్నారి రచ్చ.!. దబాయిస్తున్న అధికారి.. వీడియో వైరల్..
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