/Ranga reddy Si Row: ఆరేళ్ల పాప చేతికి స్టీరింగ్.. మాతాత ఎస్సై అంటూ చిన్నారి రచ్చ.!. దబాయిస్తున్న అధికారి.. వీడియో వైరల్..

6 years minor girl car driving in rangareddy: ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎంత చెప్పిన కూడా కొంత మంది ట్రాఫిక్ నియమాల్ని అతిక్రమిస్తునే ఉన్నారు. ట్రిపుల్ రైడ్ లు, రాంగ్ రూట్ లో వెళ్లడం, కార్ లలో సీటు బెల్టులుపెట్టుకొక పోవడం,టూవీలర్ మీద హెల్మెట్ లు పెట్టుకొక పోవడం చేస్తున్నారు. దీంతో తరచుగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇక కొంత మంది అయితే వాహనాలు నడిపించడంరాకున్న కారులను నడిపిస్తున్నారు.
A #policeofficer allegedly allowed his #minor #granddaughter to drive a car (TS 07 GP 7450) on the busy #Gandhamguda–#Bairagiguda road in #Hyderabad, reportedly causing a #trafficjam and raising serious #roadsafety concerns.
When locals questioned the act, the officer allegedly… pic.twitter.com/O58rCyqeem
— NewsMeter (@NewsMeter_In) July 12, 2026
మైనర్ లకు వాహనాలు ఇస్తున్నారు. దీంతో వారు డెంజర్ లో పడటమే కాకుండా.. ఇతరులు కూడా రిస్క్ లో పడతారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఒక ఘటన ప్రస్తుతం రంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక పోలీస్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (SI) చేసిన నిర్వాకం నెట్టింట వైరల్గా మారింరది. ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన పోలీసు అధికారి ట్రాఫిక్ నియమాల్ని అతిక్రమించడం తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో రద్దీగా ఉన్న రోడ్డు మీద తన ఆరేళ్ల మనవరాలికిస్టీరింగ్ ఇచ్చాడు. రంగారెడ్డి జిల్లా గంధంగూడ నుంచి బైరాగిగూడ వెళ్లే మెయిన్ రోడ్డులో చిన్నారికి ఆమె తాత స్విఫ్ట్ కారుతో డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తున్నాడు.
ఆ పక్క సీట్లో అతను కూర్చుని ఉన్నాడు. ఇంతలో కొంతమంది వాహన దారులు కారును ఆపి చిన్నారికి స్టీరింగ్ ఇవ్వడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. దీనికి చిన్నారి మా తాత కూడా ఎస్సై అని చెప్పి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. ఆయన ఏమో.. ఇప్పుడు ఏంచేస్తారని రివర్స్ లో వాహనదారుల్ని దబాయించాడు. తన కారు ఆటోమెటిక్ అని.. కంట్రోలింగ్ అంతా తన చేతిలో ఉంటుందని చెప్పాడు. దీంతో చుట్టుపక్కల వాహనదారులు ఖంగుతిన్నారు.
ఇంతలో చిన్నారి తన తాత కూడా పోలీసు అధికారి అని చెప్పి అందరిని మరింత షాక్ కు గురిచేసింది. ఒక బాధ్యత గల పోస్ట్ లో ఉండి ఈ విధంగా చిన్నారి చేతికి డ్రైవింగ్ స్టీరింగ్ ఇవ్వడంపై స్థానికులు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. పొరపాటున జరగరానికి జరిగితే.. ఎలా అని కొంచెం కూడా ఆలోచించరా..?.. అంటూ సదరు ఎస్సైపై స్థానికులు మండిపడ్డారు.
ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు రూల్స్ చెప్పి బాధ్యతగా ఉండాల్సిన అధికారులే ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తే ఇంకా సామాన్య ప్రజలకు ఏంచేప్తారని నెటిజన్లు సీరియస్ అవుతున్నారు. సదరు అధికారిపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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