Video Viral: జగిత్యాలలో రెచ్చిపోయిన యువకుడు.. బుర్ఖా వేసుకుని మహిళలను టచ్ చేస్తూ.?.. వీడియో వైరల్..

A man wearing burqa spotted in korutla bustand video: ఇటీవల ఆకతాయిలు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత మంది కామంతో కళ్లు మూసుకుని పోయి ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు ఆడది కన్పిస్తే చాలు ఏవిధంగా వేధించాలో అంటూ ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పోలీసులు ఎన్ని కఠినచర్యలు తీసుకున్న మహిళల వేధింపుల ఘటనలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ఇటీవల కొంత మంది నీచులు మహిళల లాగా బుర్ఖా వేసుకొని మరీతోటి ప్రయాణికులపై వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం కోరుట్ల బస్టాండ్ లోని జగిత్యాలలో చోటు చేసుకుంది.
బుర్కా వేసుకుని మహిళల పక్కన కూర్చున్న ముస్లిం వ్యక్తి.
పురుషుడని గుర్తించి బస్టాండ్ సిబ్బంది ప్రశ్నించగా ఒక్కదానికి సమాధానం చెప్పకుండా నవ్వుతూ దాటవేసిన యువకుడు.
జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల బస్టాండ్లో ఘటన
ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కోసం ఇలా చేశారా? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా అనేది తెలియాల్సి… pic.twitter.com/RbjNZxjkgK
— greatandhra (@greatandhranews) February 18, 2026
జగిత్యాలలోని కోరుట్ల బస్టాండ్ లో ఒక వ్యక్తి మహిళ మాదిరి బుర్ఖా వేసుకొని మహిళల మధ్యలో కూర్చున్నాడు. అతని వాలకం అంతా అనుమానస్పదంగా ఉంది. మహిళల పక్కనే తాకుతూ కూర్చొవడం మరింత అనుమానంకు తావిచ్చింది. చివరకు అక్కడి వారు ఇతగాడి యవ్వారంను గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతగాడి బుర్ఖా తొలగించి బండారం బైటపెట్టారు. పీఎస్ కు తరలించారు. ఈ క్రమంలో అతడ్ని పోలీసులు తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా.. అతను మాత్రం తన ఫ్రెండ్ బురఖాలో రమ్మన్నాడని, అతని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. అతని ఆన్సర్ విని పోలీసులు తెల్లముఖం వేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇలాంటి వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
