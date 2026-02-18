English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Video Viral: జగిత్యాలలో రెచ్చిపోయిన యువకుడు.. బుర్ఖా వేసుకుని మహిళలను టచ్ చేస్తూ.?.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: జగిత్యాలలో రెచ్చిపోయిన యువకుడు.. బుర్ఖా వేసుకుని మహిళలను టచ్ చేస్తూ.?.. వీడియో వైరల్..

Man wearing burqa in korutla bus stand: బుర్ఖా వేసుకొని కోరుట్ల బస్టాండ్ లోయువకుడు కూర్చున్నాడు. అతని వాలకం  చూసి ప్రయాణికులు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఈ ఘటన కాస్త రచ్చగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:59 PM IST
  • జరిత్యాలలో బుర్ఖా వేసుకుని యువకుడి రచ్చ..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అకాల వర్షాలు అలర్ట్..! ఈ 3 రోజులు వడగళ్లవానలు జాగ్రత్త: ఐఎండీ
5
Hyderabad unseasonal rains
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అకాల వర్షాలు అలర్ట్..! ఈ 3 రోజులు వడగళ్లవానలు జాగ్రత్త: ఐఎండీ
Shani Dev Vakri 2026: మార్చి 13న అస్తమించబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్‌!
6
Shani Dev
Shani Dev Vakri 2026: మార్చి 13న అస్తమించబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్‌!
Abhishek Sharma: వరుసగా డకౌట్ అవుతున్న కాటేరమ్మ కొడుకు.. పునరాలోచనలో కావ్య పాప
5
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: వరుసగా డకౌట్ అవుతున్న కాటేరమ్మ కొడుకు.. పునరాలోచనలో కావ్య పాప
Ilayaraja: ఇళయరాజాకు ఢిల్లీ హైకోర్ట్ బిగ్ షాక్.. ఇక నుంచి కాపీరైట్ కేసులు పెట్టొద్దంటూ ఆదేశాలు జారీ..!
5
Ilayaraja
Ilayaraja: ఇళయరాజాకు ఢిల్లీ హైకోర్ట్ బిగ్ షాక్.. ఇక నుంచి కాపీరైట్ కేసులు పెట్టొద్దంటూ ఆదేశాలు జారీ..!
Video Viral: జగిత్యాలలో రెచ్చిపోయిన యువకుడు.. బుర్ఖా వేసుకుని మహిళలను టచ్ చేస్తూ.?.. వీడియో వైరల్..

A man wearing burqa spotted in korutla bustand video: ఇటీవల ఆకతాయిలు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత  మంది కామంతో కళ్లు మూసుకుని పోయి ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు ఆడది కన్పిస్తే చాలు ఏవిధంగా వేధించాలో అంటూ ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పోలీసులు ఎన్ని కఠినచర్యలు తీసుకున్న మహిళల వేధింపుల ఘటనలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ఇటీవల కొంత మంది నీచులు మహిళల లాగా బుర్ఖా వేసుకొని మరీతోటి ప్రయాణికులపై వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం కోరుట్ల బస్టాండ్ లోని జగిత్యాలలో చోటు చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

జగిత్యాలలోని కోరుట్ల బస్టాండ్ లో ఒక వ్యక్తి మహిళ మాదిరి బుర్ఖా వేసుకొని మహిళల మధ్యలో కూర్చున్నాడు. అతని వాలకం అంతా అనుమానస్పదంగా ఉంది. మహిళల పక్కనే తాకుతూ కూర్చొవడం మరింత అనుమానంకు తావిచ్చింది.  చివరకు అక్కడి వారు ఇతగాడి యవ్వారంను గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Video Viral: వాట్ ఎన్ ఐడియా సర్జీ... స్మార్ట్ ఫోన్ లైట్ తో మహిళ ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతగాడి బుర్ఖా తొలగించి బండారం బైటపెట్టారు. పీఎస్ కు తరలించారు. ఈ క్రమంలో అతడ్ని పోలీసులు తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా..  అతను మాత్రం తన ఫ్రెండ్ బురఖాలో రమ్మన్నాడని, అతని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. అతని ఆన్సర్ విని పోలీసులు తెల్లముఖం వేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇలాంటి వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jagtialman wearing burqaVideo ViralMan wearing burqa in korutlaMan in burqa controversy

Trending News