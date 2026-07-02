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తెలంగాణలో అధికార -ప్రతిపక్షాల మధ్య సవాళ్ల పర్వం.. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ బాహాబాహీ..

Harish Rao Arrest: తెలంగాణలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య సవాళ్ల పర్వంతో రాజకీయం వేడెక్కింది. మంత్రులు గన్‌ పార్క్‌ దగ్గర చర్చకు వున్నారన్న సమాచారంతో అక్కడకు వెళ్ళేందుకు హరీష్‌ రావు  రెడీ అయ్యారు. కాగా హరీష్‌ రావును పోలీసులు తెలంగాణ భవన్‌ వద్గే అడ్డుకున్నారు. దీంతో వాళ్ళు కళ్ళు గప్పి గన్‌ పార్క్‌ వద్దకు బయలుదేరేందుకు రెడీ అయ్యారు.  దీంతో పోలీసులు అలర్ట్‌ అయ్యారు. ప్రస్తుతం అక్కడ హై టెన్షన్‌ వాతావరణం నెలకొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:37 AM IST
తెలంగాణలో అధికార -ప్రతిపక్షాల మధ్య సవాళ్ల పర్వం.. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ బాహాబాహీ..
Image Credit: Harish Rao Arrest (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణలో అధికార -ప్రతిపక్షాల మధ్య సవాళ్ల పర్వం.. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ బాహాబాహీ..
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