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College Holiday: జులై 14న తెలంగాణలో అన్ని కాలేజీల బంద్‌కు ఏబీవీపీ పిలుపు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?..

Abvp calls for schools bandh: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్, స్కాలర్‌షిప్‌లలో ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న తీరుపట్ల ఏబీవీపీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో జులై 14న అన్నిస్కూళ్లు, కాలేజీలకు బంద్ కు పిలుపునిచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:05 PM IST
College Holiday: జులై 14న తెలంగాణలో అన్ని కాలేజీల బంద్‌కు ఏబీవీపీ పిలుపు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: abvpbandhintelangana(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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College Holiday: జులై 14న తెలంగాణలో అన్ని కాలేజీలకు బంద్‌కు పిలుపు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?..
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