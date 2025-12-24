Dtc Kishan naik: చంచల్ గూడ జైలుకు డీటీసీ కిషన్ నాయక్.. 14 రోజుల పాటు రిమాండ్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Acb rains in dtc kishan naik office and house: డీటీసీ కిషన్ నాయక్ కు ఏసీబీ కోర్టు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ ను విధించింది. దీంతో పోలీసులు ఆయనను చంచల్ గూడ జైలుకు తరలించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనలో కిషన్ రెడ్డి అన్నిరకాల ఆస్తుల విలువ బహిరంగ మార్కెట్ లో దాదాపు 400 కోట్ల వరకు ఉంటుదని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:19 PM IST
  • పట్టుబడ్డ మరో భారీ అవినీతి తిమింగలం..
  • రిమాండ్ విధించిన ఏసీబీ కోర్టు..

ACB Raids On Mahabubnagar Deputy Transport Commissioner Kishan Naik office and house: గత కొన్నిరోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఏసీబీ అధికారులు లంచగొడి అధికారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడ అధికారులు లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు ఫిర్యాదులు వచ్చిన వెంటనే అక్కడ వాలిపోయి అక్రమార్కుల భరతం పడుతున్నారు. ఇటీవల  తెలంగాణలో లంచాలు తీసుకుంటున్న అధికారులకు ఏసీబీ కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తుంది. అయితే తాజాగా.. తెలంగాణలో మరో భారీ అవినీతి తిమింగలంను అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు.

మహబూబ్‌నగర్ డిప్యూటీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్ కిషన్ నాయక్ ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడబెట్టారన్న ఆరోపణలపై ఏసీబీ అధికారులు ఏక కాలంలో ఆయన నివాసంతో పాటు, ఆఫీసుల్లో కూడా సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ రోజు ఉదయం నుంచి హైదరాబాద్ బోయినపల్లిలోని ఆర్ఆర్ నగర్‌లోని ఆయన నివాసంతో పాటు దాదాపు 12 ప్రాంతాల్లో అధికారులు సోదాలు నిర్వహించి పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తులను గుర్తించారు.

గుర్తించిన అన్నిరకాల  ఆస్తుల విలువ బహిరంగ మార్కెట్‌లో రూ.400  కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో కిషన్ నాయక్ పేరిట.. పెట్రోల్ బంకులు, షాపింగ్ కాంప్లెక్సులు, హోటళ్లు, స్థిర, చరాస్తులను గుర్తించారు. బ్యాంకు లాకర్లలో కిలోన్నర బంగారాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతే కాకుండా.. 

ఏసీబీ అధికారులు హైదరాబాద్, మహబూబ్‌నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. అయితే.. కిషన్ నాయక్ 2024 డిసెంబర్‌లో మహబూబ్ నగర్ డిప్యూటీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 

కిషన్ నాయక్ కు.. నారాయణఖేడ్ ప్రాంతంలో 31 ఎకరాలు, నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో 10 ఎకరాలు, నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న లహరి ఇంటర్నేషనల్ హోటల్లో 50% వాటా, రాయల్ ఓక్ ఫర్నిచర్ షాపుకు లీజుకు ఇచ్చిన 3000 గజాల వాణిజ్య స్థలం, కిలో బంగారు ఆభరణాలు, బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.1.37 కోట్ల నగదు, అశోక్ టౌన్ షిప్‌లో రెండు ఫ్లాట్లు, 4000 గజాల స్థలంలో పాలి హౌస్ ఉన్నట్లు గుర్తించామని తెలిపిన ఏసీబీ డీజీ చారుసిన్హా ఒక ప్రకనటలో తెలిపారు.

మరోవైపు కిషన్ నాయక్ బంధువుల ఇంట్లో దొరికిన ఆస్తి పత్రాలన్నీ స్వాధీనం చేసుకుని చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా కిషన్ నాయక్ ను అధికారులు ఏసీబీ కోర్టులో హజరుపర్చారు. ఆయనకు కోర్టు 14రోజుల పాటు రిమాండ్ ను విధించింది.దీనిపై అధికారులు మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dtc Kishan naikmahabubnagarDeputy Transport CommissionerACB raidsrta mahabub nagar office

