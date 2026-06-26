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ACB Raids: సబ్-రిజిస్ట్రార్ సుచరిత ACBకి ఎలా చిక్కింది? MRO ఇంట్లో దొరికిన వజ్రాల కథేంటి?

Sub-registrar Sucharitha: సబ్ రిజిస్టర్ సుచరిత అక్రమ ఆస్తులు ఏసీబీ అధికారులను సైతం ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి. ఏసీబీ తనిఖీల్లో భాగంగా ఆమె ఇంట్లో అరుదైన డైమండ్లతో పాటు కొన్ని ఎకరాలు వ్యవసాయ భూములు గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆమె ఆస్తులను చూసి ఇతర అధికారులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:22 PM IST
ACB Raids: సబ్-రిజిస్ట్రార్ సుచరిత ACBకి ఎలా చిక్కింది? MRO ఇంట్లో దొరికిన వజ్రాల కథేంటి?
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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