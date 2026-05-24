/Kaleshwaram: కాళేశ్వరంలోని ఈ రహస్య ఆలయ మీకు తెలుసా? కాశీతో సమానమైన ముక్తినిచ్చే క్షేత్రం..

Adi Mukteshwar Temple Kaleshwaram: భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచిన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటైన కాలేశ్వరంలో మరో అద్భుత ఆధ్యాత్మిక రహస్యం దాగి ఉంది.. ఇక్కడి ప్రధాన ఆలయానికి కేవలం ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో కొలువై ఉన్న ఆది ముక్తేశ్వరాలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్తే ఎలాంటి పుణ్యం, ముక్తి లభిస్తుందో.. ఇక్కడి ఆది ముక్తేశ్వరుడిని దర్శించుకుంటే అలాంటి ముక్తి లభిస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం.. ఈ ఆలయ విశిష్టత గురించి ఆలయ ప్రధాన పూజారి స్రవణ్ కుమార్ పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు..
ఆలయ విశిష్టతను పూజారి శ్రవణ్ కుమార్ వివరిస్తూ.. ఈ ఆలయానికి ఆ పేరు రావడం వెనక ఒక గొప్ప పురాణ నేపథ్యం ఉందని తెలిపారు.. కలియుగం ప్రారంభం కాకముందే.. అంటే కాలం ఆదిలోనే ఇక్కడ శివుడు స్వయంభుగా వెలిశాడు.. సృష్టి ఆదిలోనే ఇక్కడ ఈశ్వర లింగం ఆవిర్భవించడం వల్లనే ఈ స్వామికి ఆది ముక్తేశ్వరుడు అనే పేరు వచ్చినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. యుగయుగాలుగా ఈ ఆలయం ఇక్కడ భక్తుల పాలిట కల్పవల్లిగా విరాజిల్లుతూ వస్తోంది..
హిందూ సాంప్రదాయంలో కాశీ క్షేత్రానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది.. కాశీలో మరణిస్తే పునర్జన్మ లేకుండా నేరుగా ముక్తి లభిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, అంతటి సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్న కాశీకి వెళ్లలేనని భక్తుల కోసం కాలేశ్వరంలోనే ఈ ఆదిముక్తేశ్వరుడు కొలువుదీరాడని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.. కాశీ క్షేత్రంలో మరణిస్తే మానవుడికి ఎలాంటి ముక్తి మోక్షం లభిస్తాయో.. పవిత్ర గోదావరి తీరాన ఉన్న ముక్తేశ్వరంలోని ఈ ఆది ముక్తేశ్వరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకుంటే అలాంటి లాభాలే కలుగుతాయని ఆలయ పూజారి శ్రవణ్ కుమార్ తెలిపారు..
కాలేశ్వరానికి వచ్చే భక్తులు కేవలం ప్రధాన ఆలయాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఈ ఆది ముక్తేశ్వర ఆలయాన్ని కూడా తప్పకుండా సందర్శించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంతో పాటు మహాశివరాత్రి వంటి పర్వదినాల్లో ఈ ఆలయం భక్తుల కోలాహలంతో.. వేదమంత్రాలతో మారు మోగుతుంది. ఇక్కడి పవిత్ర వాతావరణంతో పాటు ప్రాచీన లింగం భక్తులకు మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తున్నాయి. కాలేశ్వరం వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరు ఈ ముక్తి ప్రధాన దర్శించుకుంటే జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుందని ఆధ్యాత్మికవేత్తలు సూచిస్తున్నారు..
