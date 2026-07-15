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ఆదిలాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం.. భారీగా కెమికల్ డ్రగ్ స్వాధీనం..

Adilabad Drug Racket Busted: ఆదిలాబాద్‌లో భారీ కెమికల్ డ్రగ్స్ దందాను పోలీసులు ఎట్టకేలకు ఛేదించారు. వైద్య అవసరాలకు మాత్రమే వాడాల్సిన నిషేధిత మెఫెంటర్‌మైన్ సల్ఫేట్ ఇంజెక్షన్లను అక్రమంగా విక్రయిస్తున్న అంతరాష్ట్ర ముఠాను ఆదిలాబాద్ పోలీసులు రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:21 PM IST
ఆదిలాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం.. భారీగా కెమికల్ డ్రగ్ స్వాధీనం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఆదిలాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం.. భారీగా కెమికల్ డ్రగ్ స్వాధీనం..
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