Adilabad Drug Racket Busted: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గత కొన్ని రోజులుగా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న భారీ కెమికల్ డ్రగ్స్ దందాను పోలీసులు ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు. వైద్య అవసరాలకు, ఆపరేషన్ల సమయంలో మాత్రమే వినియోగించాల్సిన ఒక అత్యవసర ఇంజెక్షన్ను అక్రమ మార్గంలో తరలిస్తూ.. వ్యసనానికి అలవాటు పడ్డవారికి విక్రయిస్తున్న అంతరాష్ట్ర ముఠా నెట్వర్క్ను ఆదిలాబాద్ పోలీసులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు..
నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న.. మెఫెంటర్మైన్ సల్ఫేట్ ఇంజెక్షన్ IP బీను ఈ ముఠా అక్రమంగా విక్రయిస్తోంది. వివిధ మెడికల్ ఏజెన్సీలు, ఫార్మసీల నుంచి తక్కువ ధరకే వీటిని సేకరిస్తున్న ఈ కేటుగాళ్లు.. ఆ తర్వాత గంజాయి స్మగ్లర్లకు, గంజాయికి బానిసలైన యువతకు వీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. మార్కెట్లో ఈ డ్రగ్ రిటైల్ ధర (MRP) కేవలం రూ. 390 మాత్రమే ఉండగా.. డిమాండ్ను బట్టి ఒక్కో వయల్ను ఏకంగా రూ.1,500 చొప్పున.. అంటే దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు రెట్లు అధిక ధరకు విక్రయిస్తూ.. సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
విచారణతో గుట్టురట్టు..
జూలై 12వ తేదీన ఆదిలాబాద్ RTC బస్టాండ్ సమీపంలో పోలీసులు రొటీన్గా వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులను చూసి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఒక ఆర్ఎంపీ (RMP) డాక్టర్ను పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. అతడిని ముమ్మరంగా విచారించడంతో ఈ కెమికల్ డ్రగ్ రాకెట్ గుట్టు మొత్తం బయటపడింది. ఈ కేసులో మొత్తం ఏడుగురిపై కేసు నమోదు చేయగా.. ప్రస్తుతానికి ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
భారీగా డ్రగ్స్, సిరంజీలు స్వాధీనం..
ముఠాను అరెస్ట్ చేసి.. వారి వద్ద నుంచి భారీగా డ్రగ్స్ నిల్వలను పోలీసులు రికవరీ చేశారు. వారి నుంచి దాదాపు 50 టెర్మిన్ ఇంజెక్షన్ వయల్స్, 190 ఇన్సులిన్ సిరంజీలు, 2 మొబైల్ ఫోన్లు, 1 స్కూటర్ లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా SP అఖిల్ మహాజన్ వెల్లడించారు. ఈ ఇంజెక్షన్లను కేవలం అత్యవసర వైద్య అవసరాల కోసం.. గుర్తింపు పొందిన వైద్యులకు మాత్రమే విక్రయించాల్సి ఉంటుందని.. ఇలాంటి నియంత్రిత డ్రగ్స్ను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా.. లాభార్జనే ధ్యేయంగా అక్రమంగా విక్రయించే ఫార్మసీలు, వ్యక్తులపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని.. యువత జీవితాలను నాశనం చేసే ఇలాంటి డ్రగ్స్ దందాలపై నిరంతరం నిఘా ఉంటుందని ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. పరారీలో ఉన్న మిగిలిన నలుగురు నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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