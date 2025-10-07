English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Adluri laxman Video: బిడ్డా.. నీకిదే లాస్ట్ చాన్స్.!. పొన్నం ప్రభాకర్‌కు ఇచ్చిపడేసిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్.. వీడియో వైరల్..

Adluri laxman warning to Minister ponnam Prabhakar: వెంటనే తన వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ క్షమాపణ చెప్పాలని మంత్రి అడ్లూరీ డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే ఎంత దూరమైన వెళ్తామంటూ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:13 PM IST
  • పొన్నంకు డెడ్ లైన్ విధించిన మంత్రి అడ్లూరీ..
  • సోనియా, రాహుల్ కు ఫిర్యాదు చేస్తానని ధమ్కీ..

Adluri laxman Video: బిడ్డా.. నీకిదే లాస్ట్ చాన్స్.!. పొన్నం ప్రభాకర్‌కు ఇచ్చిపడేసిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్.. వీడియో వైరల్..

Adluri laxman warning to Minister ponnam Prabhakar over body shaming Video: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ కు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తలనొప్పిగా మారాయి.  మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తరచుగా కార్యకర్తల మీద , మీడియా మీద కస్సు బస్సులు ఆడుతుంటారు. మరోవైపు అపోసిషన్ పార్టీల మీద కూడా విరుచుకుపడతారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆయనకు ఆవేషం స్టార్ అంటూ కూడా అప్పట్లో పిలవడం తెలిసిందే.

కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా తన సహాచర మంత్రిని ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ లో బాడీషేమింగ్ కు గురిచేసేలా మాట్లాడటం పెద్ద దుమారంగా మారింది. దీనిపై మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్..  పొన్నం ప్రభాకర్ కు డెడ్ లైన్ విధించారు.

ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్ లో నిర్వహించిన సమావేశంలో  మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తన పక్కనే ఉన్న వివేక్ తో మాట్లాడుతూ.. ఆ దున్నపోతుగానీకి ఏంతెలుసంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే..ఈ వ్యాఖ్యలు.. మంత్రి అడ్లూరీ గురించి చేసినవే అని రచ్చ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో.. వేదికపై ఉన్న మైక్ ఆన్ చేసి ఉండడంతో పొన్నం వ్యాఖ్యలు స్పష్టంగా బయటకి వినిపించాయి. దీంతో రచ్చ రాజుకుంది. దీనిపై అడ్లూరీ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. 

మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ దున్నపోతు అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు తనను మాత్రమే కాకుండా..  జాతిని మొత్తాన్ని అవమాన పరిచడమే అన్నారు. నేను మంత్రి కావడం, మాసామాజిక వర్గంలో పుట్టడం నా తప్పా?.. అంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. పొన్నం ప్రభాకర్ తప్పును ఒప్పుకోని క్షమాపణలు చెప్పాలని లేకుండా దీనిపై ఎంత దూరమైనవెళ్తానంటూ హెచ్చరించారు.

పొన్నం మారకపోతే జరిగే పరిణామాలకు ఆయనే బాధ్యత వహించాలన్నారు. నేను పక్కన ఉంటే మంత్రి వివేక్ ఓర్చుకోవడం లేదన్నారు. నేను కుర్చీలో కూర్చుంటే వివేక్ లేచి వెళ్లిపోతున్నాడని  ఇది తమ జాతీని అవమానపర్చడమేనంటూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

Read more: Minister: ఎవర్రా దున్నపోతు? బాడీ షేమింగ్‌ చేస్తావా? మంత్రిపై మండిపడుతున్న ప్రత్యర్థులు..!

సహచర మంత్రిని అంత మాట అన్నా వివేక్ చూస్తూ ఊరుకున్నాడన్నారు. దీనిపై పొన్నం దిగిరాకుంటే..  త్వరలో సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, మీనాక్షిలను కలుస్తానన్నారు. ఇప్పటికే మీనాక్షి నటరాజన్ కు లేఖను సైతం రాశానని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో అడ్డూరీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజనీయాల్లో రచ్చగా మారాయి. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కు డెడ్ లైన్ విధిస్తూ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఒక వీడియో సైతం విడుదల చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Adluri laxmanMinister Ponnam Prabhakaradluri laxman vs ponnam prabhakarminister adluri laxman videoCM Revanth Reddy

