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Telangana Population: 16 యేళ్ల తర్వాత 70 లక్షలు పెరిగిన తెలంగాణ జనాభా ..

Telangana Population: దేశ వ్యాప్తంగా దాదాపు 2011 తర్వాత దాదాపు 16 యేళ్ల తర్వాత జనగణన జరుగుతోంది. మధ్యలో 2021లో జరగాల్సిన జనగణన  కరోనా కారణంగా వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే కదా.  ఈ యేడాది ఏప్రిల్ 1న జనగణన మొదలైంది. ఈ గణన వచ్చే యేడాది మార్చి 31న ముగించి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం పూర్తి వివరాలతో  గెజిట్ విడుదల చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తెలంగాణలో జరిగిన జనగణనలో రాష్ట్ర జనాభా 4.20 కోట్లు దాటినట్లు అధికారులు చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:30 PM IST
Telangana Population: 16 యేళ్ల తర్వాత 70 లక్షలు పెరిగిన తెలంగాణ జనాభా ..
Image Credit: Telangana Census (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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