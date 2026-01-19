Renuka Chowdhury: మహిళల దుస్తుల జోలికి వస్తే తాట తీస్తా.!.. కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Renuka Chowdhury sensational comments on women dressing sense: ఇటీవల టాలీవుడ్ లో దుస్తుల వివాదం కాకరేపిన విషయం తెలిసిందే. శివాజీ ఒక మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మహిళలు పద్దతిగా దుస్తులు వేసుకొవాలని అన్నారు. ఇది పెద్ద తుపాన్ లా మారింది. దీనిపై అనేక మంది సెలబ్రీటీలురంగంలోకి దిగారు. చిన్మయి, అనసూయలు శివాజీనీ ఏకీపారేయగా నాగబాబు, ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి వారు వీరికి మద్దతుగా నిలిచారు. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో శివాజీకి చాలా మంది సపోర్ట్ చేశారు. ఇది కాస్త మహిళ కమిషన్ వరకు కూడా వెళ్లింది. మొత్తంగా ఈ దుస్తుల వివాదం అనసూయ సంచలన పోస్ట్ లతో మొదలై ఆమెను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని కన్నీళ్లు పెట్టుకొవడంవరకు వెళ్లింది.
ఇప్పుడిప్పుడే ఈ వివాదం చల్లబడుతుందని అనుకునే లోపు కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుక చౌదరీ మరోసారి మహిళలపై దుస్తులపై కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు. రేణుకా చౌదరీ ఇటీవల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో శునకంను పార్లమెంట్ పరిసర ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత అసలైన శునకాలు పార్లమెంట్ లోపల ఉన్నాయంటూ వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారు.
అయితే.. తాజాగా.. ఎంపీ రేణుక చౌదరీ మాట్లాడుతూ.. మహిళలు ఎలాంటి దుస్తులు ధరించాలో చెప్పడానికి మీరెవరని ఆమె ప్రశ్నించారు. అదే విధంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మహిళల్ని అణగతొక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తే గట్టిగా బుద్ది చెప్తామన్నారు.
మహిళల విషయంలో ఫెక్ వార్తలు , ట్రోల్ లను సహించబోమన్నారు. అదే విధంగా ప్రధాని మోదీపై కూడా ఫైర్ అయ్యారు. ఉపాధి హమీపథకం మార్పుచేసే కుట్రలు జరుగుతున్నాయన్నారు. వచ్చే ఎంపీ ఎన్నికల్లో ఖమ్మం నుంచి బరిలో ఉంటానని అన్నారు. తన గెలుపు ఆపే దైర్యం కేటీఆర్ కు ఉందా అంటూ సవాల్ విసిరారు.
