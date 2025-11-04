Lorry and bus accident near tandur vikarabad video: ఇటీవల దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. బస్సుప్రమాదాలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొంత మంది తప్పతాగి డ్రైవింగ్, మరికొంత మంది అతి స్పీడ్ వల్ల, రాంగ్ రూట్లలో వెళ్లడం వంటి ఘటనలతో రోడ్డు ప్రమాదాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల చేవెళ్ల రోడ్డు ప్రమాదం దేశంలో పెనువిషాదంగా మారింది. ఈ విషాదంలో మొత్తంగా 19 మంది దుర్మరణం చెందారు.
తాండూరు పరిధిలో మరో బస్సు ప్రమాదం
వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలం కరణ్ కోట్ సమీపంలో, లారీని ఢీకొట్టిన కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు
మరో గంటల్లో తమగమ్యస్థానాల్లో చేరుకుంటారనగా.. టిప్పర్ రూపంలో దారుణం సంభవించింది.ఈ ఘటన విషాదంలో ఇప్పటికి అధికారులు పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించి, బాధితుల కుటుంబాలకు డెడ్ బాడీలను అందజేశారు. మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎక్స్ గ్రేషియా సైతం ప్రకటించింది.
అయితే..ఈ ఘటనకు ప్రధాన కారణం టిప్పర్ డ్రైవర్ అతివేగం అని ఆర్టీసీ అధికారులు వెల్లడించారు. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం విచారణకు కూడా ఆదేశించింది. అయితే.. ఈ ఘటన జరిగి ఒక రోజు కూడా పూర్తిగా గడవక ముందే వికారాబాద్ లోని తాండూర్ లో మరో ఘోరం చోటు చేసుకుంది.
వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలం కరణ్ కోట్ సమీపంలో, లారీని బస్సు ఢీకొట్టింది. కర్ణాటక రాష్ట్రం కలబురగికి చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు తాండూర్ వైపుకు వెళ్తుంది.ఈ క్రమంలో ఎదురుగా వస్తున్న సిమెంట్ బస్తాలతో ఉన్నలారీని ఢీకొట్టింది. దీంతొ ఈ ప్రమాదంలో బస్సు, లారీల ముందు భాగాలు తుక్కు తుక్కుగా మారిపోయాయి.
ఈ ఘటనలో.. ఒక ప్రయాణికుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మిగత ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.. బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్ లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదం ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
