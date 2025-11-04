English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Vikarabad bus Accident Video: వికారాబాద్‌లో మరో ఘోరం.. సిమెంట్‌లారీని ఢీకొన్న ఆర్టీసి బస్సు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు.. షాకింగ్ వీడియో..

Vikarabad bus Accident Video: వికారాబాద్‌లో మరో ఘోరం.. సిమెంట్‌లారీని ఢీకొన్న ఆర్టీసి బస్సు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు.. షాకింగ్ వీడియో..

Bus and Lorry accident in vikarabad: తాండూరు లో ఆర్టీసీ బస్సు, సిమెంట్ లోడ్ తో వెళ్తున్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సు, డ్రైవర్ లు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటతో మరోసారి ప్రజలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 4, 2025, 04:20 PM IST
  • వికారాాబాద్ లో మరో రోడ్డు ప్రమాదం..
  • ఆందోళనలో ప్రజలు..

Trending Photos

Star Heroine: బెడ్ మీద డబ్బులు పరుచుకొని మరీ ఆ హీరోయిన్ పడుకునేదా..ఎవరంటే..!
5
Silk Smitha
Star Heroine: బెడ్ మీద డబ్బులు పరుచుకొని మరీ ఆ హీరోయిన్ పడుకునేదా..ఎవరంటే..!
Anasuya Bharadwaj: నా ఏజ్ తగ్గుతూ.. అది మాత్రం బాగా పెరుగుతుంది.!. బాంబు పేల్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నా ఏజ్ తగ్గుతూ.. అది మాత్రం బాగా పెరుగుతుంది.!. బాంబు పేల్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Hair Growth: బట్టతల ఉన్నవారు ఎగిరిగంతేసే వార్త..20 రోజుల్లో జుట్టు మొలిపించే కొత్త సీరమ్..
5
Hair Regrow Serum
Hair Growth: బట్టతల ఉన్నవారు ఎగిరిగంతేసే వార్త..20 రోజుల్లో జుట్టు మొలిపించే కొత్త సీరమ్..
Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?
6
Poco 5G
Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?
Vikarabad bus Accident Video: వికారాబాద్‌లో మరో ఘోరం.. సిమెంట్‌లారీని ఢీకొన్న ఆర్టీసి బస్సు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు.. షాకింగ్ వీడియో..

 Lorry and bus accident near tandur vikarabad video:  ఇటీవల దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి.  బస్సుప్రమాదాలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొంత మంది తప్పతాగి డ్రైవింగ్, మరికొంత మంది అతి స్పీడ్ వల్ల, రాంగ్ రూట్లలో వెళ్లడం వంటి ఘటనలతో రోడ్డు ప్రమాదాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల చేవెళ్ల రోడ్డు ప్రమాదం దేశంలో పెనువిషాదంగా మారింది. ఈ విషాదంలో మొత్తంగా 19 మంది దుర్మరణం చెందారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మరో గంటల్లో తమగమ్యస్థానాల్లో చేరుకుంటారనగా.. టిప్పర్ రూపంలో దారుణం సంభవించింది.ఈ  ఘటన విషాదంలో ఇప్పటికి అధికారులు పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించి, బాధితుల కుటుంబాలకు డెడ్ బాడీలను అందజేశారు. మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎక్స్ గ్రేషియా సైతం ప్రకటించింది.

అయితే..ఈ ఘటనకు ప్రధాన కారణం టిప్పర్ డ్రైవర్ అతివేగం అని ఆర్టీసీ అధికారులు వెల్లడించారు. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం విచారణకు కూడా ఆదేశించింది. అయితే.. ఈ ఘటన జరిగి ఒక రోజు కూడా పూర్తిగా గడవక ముందే వికారాబాద్ లోని తాండూర్ లో మరో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. 

వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలం కరణ్ కోట్ సమీపంలో, లారీని బస్సు ఢీకొట్టింది. కర్ణాటక రాష్ట్రం కలబురగికి చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు తాండూర్ వైపుకు వెళ్తుంది.ఈ క్రమంలో ఎదురుగా వస్తున్న సిమెంట్ బస్తాలతో ఉన్నలారీని ఢీకొట్టింది. దీంతొ ఈ ప్రమాదంలో బస్సు, లారీల  ముందు భాగాలు తుక్కు తుక్కుగా మారిపోయాయి.  

Read more:Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సుప్రమాదం.. సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..

ఈ ఘటనలో.. ఒక ప్రయాణికుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మిగత ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.. బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్ లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదం ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vikarabad bus accidentChevella bus accidentbus lorry accident in TandurTelangana bus accidentRoad Accidents

Trending News