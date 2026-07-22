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ఎట్టకేలకు తెలుగు రాష్ట్రాలను కరుణించిన వరుణుడు.. నేడు విస్తారంగా వర్షాలు..

Monsoon Active In Telugu States: ఎట్టకేలకు తెలుగు రాష్ట్రాలను వరుణుడు కరుణించాడు. వర్షాకాలం ప్రారంభమై దాదాపు రెండు నెలలు కావొస్తున్న ఎల్‌నినో ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో సరైన వర్షాలు పడలేదు. పలు చోట్ల భుముల తడవలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదలడంతో తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:27 AM IST
ఎట్టకేలకు తెలుగు రాష్ట్రాలను కరుణించిన వరుణుడు.. నేడు విస్తారంగా వర్షాలు..
Image Credit: AP Telangana Rains (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఎట్టకేలకు తెలుగు రాష్ట్రాలను కరుణించిన వరుణుడు.. నేడు విస్తారంగా వర్షాలు..
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