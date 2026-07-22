/ఎట్టకేలకు తెలుగు రాష్ట్రాలను కరుణించిన వరుణుడు.. నేడు విస్తారంగా వర్షాలు..

Weather Update: ఈ సారి వర్షాకలం సీజన్లో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు లేక రైతులు దిగాలు పడ్డారు. ఎట్టకేలకు తెలుగు రాష్ట్రాలపై వరుణుడు చల్లని చూపు చూసాడు. సోమవారం నుంచి తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మంగళవారం తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఈ సారి అన్ని జిల్లాలను వరుణుడు పలకరించాడు. ఆయా ప్రాంతాల్లో బీడు పడిన భూములు వాన చినుకులకు పులకరించాయి. మొన్నటి నుంచి కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని తాలిపేరు ప్రాజెక్ట్ నిండింది. వర్షాలకు పలు చోట్ల వాగులు పొంగిపొర్లితున్నాయి.
మంచిర్యాలలో అత్యధిక వర్షపాతం..
కరీంనగర్లో నిన్నటి నుంచి ముసురేసింది. ఇక రాజధాని హైదరాబాద్ సహా రంగారెడ్డి జిల్లాలో నిన్న రోజంత చిన్నపాటి జల్లులు పడుతూనే ఉన్నాయి. ఇక ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షం కురిసింది. మంచిర్యాల జిల్లాలోని కన్నెపల్లి మండలం జంకాపూర్లో అత్యధికంగా 12.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. కోటపల్లిలో 12.1 సెంటీమీటర్లు.. తాండూర్లో 11.9 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. మరోవైపు బెల్లంపల్లిలో 11.1 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడినట్టు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
హైదరాబాద్లో షేక్పేటలో అత్యధిక వర్షపాతం..
ఇక హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో షేక్పేట్లో 1.4 సెంటీ మీటర్ వర్షపాతం నమోదు అయింది. మెహదీ పట్నం, బంజరా హిల్స్, ఖాజాగూడా, గోషామహల్, రాజేంద్ర నగర్, మణికొండ, ఖైరతా బాద్, అంబర్ పేట, మూసారం బాగ్ ప్రాంతాల్లో ఒక సెం.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
ఈ రోజు కొమరం భీమ్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి,మంచిర్యాల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్టు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అంతేకాదు ఆయా ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఏపీలో వర్షపాతం నమోదు..
అటు ఋతుపవనాలు.. అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి. అత్యధికంగా అనకాపల్లి జిల్లాలోని అచ్యుత పురంలో 2.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు పోలవరం, విజయ నగరం, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, శ్రీకాకుళం, తిరుపతి జిల్లాల్లో 2 సెం.మీ కంటే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. మరోవైపు కృష్ణా, కాకినాడ, కోనసీమ, శ్రీకాకుళం, అల్లూరి సీతారామారాజు, మన్యం, తిరుపతి, చిత్తూరు అన్నమయ్య, అనంతపురం జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
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