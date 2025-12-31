Telangana BJP Strategy: తెలంగాణలో కమలం పార్టీ రూట్ మార్చినట్టు తెలుస్తోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారమే టార్గెట్ గా నేతలు పావులు కదుపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాషాయపార్టీకి ఊహించని రీతిలో మద్దతు దొరికింది. దాంతో ఇదే ఊపు కంటిన్యూ చేసే ఆలోచనలో కాషాయ లీడర్లు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఇన్నాళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీని కమలం పార్టీ నేతలు టార్గెట్ చేయలేదు.. కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీని మాత్రమే విమర్శలు గుప్పించారు. కానీ ఇటీవల తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ క్లాస్ పీకారు. తెలంగాణలో అధికార పార్టీని ఎందుకు టార్గెట్ చేయడం లేదని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. దాంతో కాషాయ పార్టీ లీడర్లు.. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇరుకున పెట్టేందుకు రెడీ అయ్యారని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఇటీవల తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలపై ప్రధాని మోడీ సీరియస్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఎనిమిది ఎంపీల పనితీరుపై ప్రధాని తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. ఢిల్లీలో తెలుగు రాష్ట్రాల ఎంపీలతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్ నిర్వహించిన ప్రధాని మోడీ.. మొత్తం మంది ఎంపీలున్నా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా పార్టీ ఎందుకు బలోపేతం కావడం లేదని ప్రశ్నించారట. ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ ఉన్నప్పటికి వెనకబడటంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారట. అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియా నిర్వహణలోనూ ఎంపీలకు ప్రధాని చురకలు అంటించారట. ముఖ్యంగా బీజేపీ ప్రధాని ప్రత్యర్థి.. ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సోషల్ మీడియా కంటే బీజేపీ తెలంగాణ సోషల్ మీడియా వెనుకబడి ఉందని మండిపడ్డారట. అయితే ప్రధాని పక్కా ఆధారాలతో ఎంపీలకు క్లాస్ తీసుకోవడంతో నేతలంతా షాక్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. అయితే అధికార పార్టీని టార్గెట్ చేయాల్సిన నేతలు.. ప్రతిపక్ష పార్టీని తిట్టడంతో ప్రయోజనం లేదని ముఖంమీదే తెగేసి చెప్పడంతో.. నేతలు రూట్ మార్చినట్టు తెలుస్తోంది.
ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలు కీలక సమావేశం నిర్వహించినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ సమావేశంలో ఇద్దరు కేంద్రమంత్రులతో పాటు.. మిగతా ఎంపీలు, రాజ్యసభ సభ్యులు పాల్గొన్నట్టు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ క్లాస్ తీసుకున్న వ్యవహారంపై నేతలు చర్చించినట్టు టాక్. అయితే రాష్ట్రంలో నేతల మధ్య వర్గపోరు.. ఢిల్లీ వరకు చేరిన నేపథ్యంలో నేతలంతా కలిసి పనిచేయకపోతే.. కష్టమేనన్న ఆలోచనకు వచ్చినట్టు తెలిసింది. ఇకమీదట నేతలంతా కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని నిర్ణయించారట. అలాగే త్వరలో జరిగే మున్సిపల్ ఎన్నికలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కలిసి సమన్వయం చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారట. ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు, పంచాయతీ ఎన్నికల్లో దెబ్బతిన్న తెలంగాణ బీజేపీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలపై ఫోకస్ పెట్టిందట. గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తో సమానంగా అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న బీజేపీ ఈసారి హైదరాబాద్ మేయర్ పీఠాన్నిచేపట్టాలని కసితో ఎన్నికల బరిలోకి దిగాలని యోచిస్తోందట. ఇందుకోసం తెలంగాణలో బీజేపీకి ప్రత్యేక వ్యూహం అమలు చేయాలని నిర్ణయించినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈసారి అధికార పార్టీని గట్టిగా టార్గెట్ చేయాలని కమలం పార్టీ నేతలు ఓ అంచనాకు వచ్చారని తెలిసింది.
ఈ నేపథ్యంలో బీజేఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగిపోయారు. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని టార్గెట్ చేశారు. తెలంగాణ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో కాంగ్రెస్- బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ములాఖత్ అయ్యాయని విమర్శలు గుప్పించారు. ఎం రేవంత్ రెడ్డి కుర్చీ పరిరక్షణ కోసమే పని చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అసలు కృష్ణాజలాల్లో చేసిన తప్పులను డైవర్ట్ చేసేందుకే హరీశ్ రావు బనకచర్ల అంశం తెరపైకి తీసుకువచ్చారన్నారు. అసలు బనకచర్లకు ఎలాంటి అనుమతులు రాలేదని స్పష్టం చేశారు. కాగా హరీశ్ రావు మాత్రం ఏపీ ప్రభుత్వం బనకచర్ల ప్రాజెక్టు ఆపలేదని నల్లమలసాగర్ పేరుతో చేపడుతోందని ఆరోపించారు. నల్లమలసాగర్ కు సీడబ్ల్యూసీ అనుమతులు కూడా ఇచ్చిందని బనకచర్ల కంటే నల్లమలసాగర్ డబుల్ డేంజర్ అని ఇంత జరుగుతున్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేల్కోవడం లేదని ఆరోపించారు.
అయితే హరీశ్ రావు కామెంట్స్ కు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా కౌంటర్ ఇచ్చారు. పోలవరం-నల్లమలసాగర్ ప్రీ ఫీజిబులిటీ రిపోర్టు సీడబ్ల్యూసీ ఆమోదించలేదని ఈ విషయంలో హరీశ్ రావు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మొత్తంమీద కాంగ్రెస్ ను అన్ని విషయాల్లో టార్గెట్ చేయాలని కమలం పార్టీ ఫిక్స్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ఇన్నాళ్లు ఒకలెక్క.. రేపటినుంచి మరో లెక్క అని కమలం నేతలు చెబుతున్నారు. ఇక అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనూ కమలం పార్టీ నేతలు అధికార పార్టీపై దండయాత్ర చేసేందుకు రెడీ అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది. మొత్తంగా కమలం పార్టీ నేతల దూకుడు ఏ మేరకు వర్కవుట్ అవుతుందో తెలియాలంటే మాత్రం కొద్దిరోజులు ఆగాల్సిందే అంటున్నారు పొలిటికల్ పరిశీలకులు!