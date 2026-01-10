Telangana Govt: కోర్టు మొట్టికాయలు వేస్తున్న మారరా..?... చిరంజీవి మూవీ రిలీజ్ వేళ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం..

The Rajasaab and mana shankara varaprasad ticket price controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సంక్రాంతి పండగ వేళ మూవీ టికెట్ల ధరల పెంపు అనేది దుమారంగా మారింది. ప్రస్తుతం పెద్ద సినిమాలైన పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ మూవీ ది రాజా సాబ్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి మూవీ మనశంకర వర ప్రసాద్ మూవీస్ కి తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ల ధరల్ని పెంచుకొవచ్చని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీనిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెద్ద రచ్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే పుష్పా 2 తర్వాత తెలంగానలో అసలు మూవీ రెట్లకు పెంపు ఉండదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఆయన యూటర్న్ తీసుకొవడం మరల జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల వేళ మూవీస్ లో లాభాల్లో 20 శాతం సినీ కార్మికులకు కేటాయించాలని షరతు విధించారు.
అయితే తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాటల, మంత్రుల మాటలు పొంతన లేకుండా ఉండటం తీవ్ర దుమారంగా మారింది. ఇటీవల సినీమాటో గ్రఫి మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తనకు మూవీరెట్ల పెంపు గురించి అస్సలు తెలిదని అన్నారు. అదే విధంగా..పుష్ప-2 తర్వాత ఎప్పుడూ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వలేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ది రాజా సాబ్ మూవీకి అర్దరాత్రి అనుమతులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
మరోవైపు ది రాజా సాబ్ కు అనుమతి ఇవ్వడంపై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై కోర్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు మొట్టికాయలు వేసింది. కరెక్ట్ గా హలీడే ముందు జీవోలు జారీ చేస్తున్నారని, ఎన్నిసార్లు చెప్పిన తమ పద్దతి మార్చుకొవడంలేదని ది రాజా సాబ్ కు అనుమతి ఇచ్చిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన కనీసం ఒక్కరోజు కూడా గడవక ముందే మరోసారి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుకు టికెట్ల పెంపు అనుమతించడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రచ్చ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
తెలంగాణలో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ టిక్కెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే, ఈ సినిమా టిక్కెట్ ధరలను పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం అనుమతివ్వడంపై హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలైంది. న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ టిక్కెట్ ధరల పెంపును హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ధరలను పెంచుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Read more: Amitabh Bachchan Video: అమితాబ్ బచ్చన్కు తప్పిన ప్రాణాపాయం.!. సూరత్ ఎయిర్ పోర్టులో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో..
మరోవైపు ఈ పిటిషన్ పై హైకోర్టు విచారణను కోర్టు పనిదినాల్లో మాత్రమేవేయాలని సూచించింది. దీంతో ఈ నెల 19న న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ మరోసారి పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు ఎన్నిసార్లు మొట్టికాయలు వేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ విధంగా టికెట్ల ధరలు పెంచుతూ ఆదేశివ్వడంపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చలు హాట్ హాట్ గా జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు హైకోర్టు ఆదేశాలు అంటే గౌరవంలేదా అంటూ కొంత మంది మేధావులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతీరును తప్పుబడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి