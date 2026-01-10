English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Govt: కోర్టు మొట్టికాయలు వేస్తున్న మారరా..?... చిరంజీవి మూవీ రిలీజ్ వేళ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం..

Telangana Govt: కోర్టు మొట్టికాయలు వేస్తున్న మారరా..?... చిరంజీవి మూవీ రిలీజ్ వేళ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం..

Mana shankara vara prasad movie release:  ఇటీవల హైకోర్టు ఎన్నిసార్లు చెబుతున్న కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సినిమాలకు తరచుగా టికెట్ల ధరల పెంపుపై జీవోలు జారీచేయడంపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దుమారం రాజుకుంది. దీనిపై  తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు హైకోర్టు ఆదేశాలంటే గౌరవంలేదా అంటూ మండిపడుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:55 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై అపోసిషన్ పార్టీల మండిపాటు..
  • హైకోర్టు ఆదేశాలపై గౌరవంలేదా అంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

School Holidays: ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు మరో 4 రోజులు సెలవులు..సంక్రాంతి తర్వాత మరో పండగ!
6
School holidays
School Holidays: ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు మరో 4 రోజులు సెలవులు..సంక్రాంతి తర్వాత మరో పండగ!
Director Maruthi: యానిమేషన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చా.. ది రాజా సాబ్ పార్ట్ 2 కచ్చితంగా తీస్తా..!
5
Director Maruthi: యానిమేషన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చా.. ది రాజా సాబ్ పార్ట్ 2 కచ్చితంగా తీస్తా..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం, ఈ రాశులు మాత్రం ప్రయాణాలు వాయిదా వేయాల్సిందే..!
5
today horoscope january 10 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం, ఈ రాశులు మాత్రం ప్రయాణాలు వాయిదా వేయాల్సిందే..!
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని దేవుడు అంటున్న సినీ ప్రేక్షకులు.. ఎందుకంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని దేవుడు అంటున్న సినీ ప్రేక్షకులు.. ఎందుకంటే..?
Telangana Govt: కోర్టు మొట్టికాయలు వేస్తున్న మారరా..?... చిరంజీవి మూవీ రిలీజ్ వేళ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం..

The Rajasaab and mana shankara varaprasad ticket price controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సంక్రాంతి పండగ వేళ మూవీ టికెట్ల ధరల పెంపు అనేది దుమారంగా మారింది. ప్రస్తుతం పెద్ద సినిమాలైన పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ మూవీ ది రాజా సాబ్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి మూవీ మనశంకర వర ప్రసాద్ మూవీస్ కి తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ల ధరల్ని పెంచుకొవచ్చని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీనిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెద్ద రచ్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే పుష్పా 2 తర్వాత తెలంగానలో అసలు మూవీ రెట్లకు పెంపు ఉండదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఆయన యూటర్న్ తీసుకొవడం మరల జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల వేళ మూవీస్ లో లాభాల్లో 20 శాతం సినీ కార్మికులకు కేటాయించాలని షరతు విధించారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాటల, మంత్రుల మాటలు పొంతన లేకుండా ఉండటం తీవ్ర దుమారంగా మారింది. ఇటీవల సినీమాటో గ్రఫి మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తనకు మూవీరెట్ల పెంపు గురించి అస్సలు తెలిదని అన్నారు.  అదే విధంగా..పుష్ప-2 తర్వాత ఎప్పుడూ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వలేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ది రాజా సాబ్ మూవీకి  అర్దరాత్రి అనుమతులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

మరోవైపు ది రాజా సాబ్ కు అనుమతి ఇవ్వడంపై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై కోర్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు మొట్టికాయలు వేసింది. కరెక్ట్ గా హలీడే ముందు జీవోలు జారీ చేస్తున్నారని, ఎన్నిసార్లు చెప్పిన తమ పద్దతి మార్చుకొవడంలేదని ది రాజా సాబ్ కు అనుమతి ఇచ్చిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన కనీసం ఒక్కరోజు కూడా గడవక ముందే మరోసారి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుకు టికెట్ల పెంపు అనుమతించడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రచ్చ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  
 

తెలంగాణలో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ టిక్కెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే, ఈ సినిమా టిక్కెట్ ధరలను పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం అనుమతివ్వడంపై హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలైంది. న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ టిక్కెట్ ధరల పెంపును హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ధరలను పెంచుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Read more: Amitabh Bachchan Video: అమితాబ్ బచ్చన్‌కు తప్పిన ప్రాణాపాయం.!. సూరత్ ఎయిర్ పోర్టులో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో..

 మరోవైపు ఈ పిటిషన్ పై హైకోర్టు విచారణను కోర్టు పనిదినాల్లో మాత్రమేవేయాలని సూచించింది. దీంతో  ఈ నెల 19న న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ మరోసారి పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు ఎన్నిసార్లు మొట్టికాయలు వేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ విధంగా టికెట్ల ధరలు పెంచుతూ ఆదేశివ్వడంపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చలు హాట్ హాట్ గా జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు హైకోర్టు ఆదేశాలు అంటే గౌరవంలేదా అంటూ కొంత మంది  మేధావులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతీరును తప్పుబడుతున్నారు.

 

 
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mana Shankara Vara Prasad GaruThe Raja SaabCM Revanth ReddyTelangana govtChiranjeevi

Trending News