  • Rtc Driver Suicide Attempt: ఆత్మహత్యకు యత్నించిన మరో డ్రైవర్.. తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె.!.

Rtc Driver Suicide Attempt: ఆత్మహత్యకు యత్నించిన మరో డ్రైవర్.. తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె.!.

Rtc driver suicide attempt in bhupalpally: భూపాలపల్లి ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన రవీందర్ అనే డ్రైవర్ ఆత్మహత్యాయత్నంకు పాల్పడ్డాడు. ఆయన్ను హుటా హుటీన తోటి ఉద్యోగులు  స్థానికంగా ఉన్న ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి సమ్మె తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 24, 2026, 11:17 AM IST
  • భూపాల పల్లిలొ ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ఆత్మహత్యయత్నం..
  • ఉద్రిక్తంగా మారిన సమ్మె..

Rtc Driver Suicide Attempt: ఆత్మహత్యకు యత్నించిన మరో డ్రైవర్.. తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె.!.

Bhupalpally rtc driver attempt suicide amid tgsrtc strike: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం సమ్మెకు దిగారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె మూడో  రోజుకు చేరుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ సమ్మె వేళ ఇప్పటికే వరంగల్ లో నర్సంపేట్ కు చెందిని డ్రైవర్  శంకర్ గౌడ్ పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. హుటాహుటీన ఆయనను హైదరాబాద్లోని కంచన్ బాగ్ లోని డీఆర్ డీ వో ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆయన చికిత్స పొందుతూ ఈ రోజు కన్నుమూశాడు. ఘటన తర్వాత వరంగల్ వ్యాప్తంగా పలు డీపోల వద్ద బంద్ ను పాటించాలని ఆర్టీసీ కార్మికులు పిలుపునిచ్చారు.

మరోవైపు నిన్న నల్గొండలో కూడా మరో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు.కానీ చుట్టుపక్కల వారు స్పందించడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఈ వరుస ఘటనలతో తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె  ఒక్కసారిగా హీటెక్కింది.  తాజాగా.. భూపాలపల్లి ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన రవీందర్ అనే డ్రైవర్ ఆత్మహత్యాయత్నంకు పాల్పడ్డాడు. పురుగుల మందు తాగి రవీందర్  ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు.

వెంటనే ఆయనను చికిత్స నిమిత్తం వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు వెంటనే చికిత్స అందించడంతో డ్రైవర్ కు ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఈ సమ్మెలో ఇప్పటి వరకు   నలుగురు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు.

Read more: Rtc Driver Death: ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ కన్నుమూత.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి.. కీలక నిర్ణయం.!.

ఈ వరుస ఘటనలతో ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రస్తుతం పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఇప్పటికే తమ మద్దతు తెలియజేశాయి. అంతే కాకుండా  ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హమీలను మాత్రమే ఆర్టీసీ జాక్ కోరుతున్నారని  ప్రభుత్వం వెంటనే ఆర్టీసీ న్యాయపరమైన డిమాండ్ లను నెరవేర్చాలని కోరుతున్నారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

