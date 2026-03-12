Gas Cylinder Shortage: మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి.. హాస్టల్స్‌, హోటళ్లలో సంప్రదాయ వంట పద్ధతి

LPG Gas Cylinder Shortage: ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణతో అంతర్జాతీయంగా చమురు కొరత ఏర్పడింది. ముడి చమురులో భాగమైన పెట్రోల్, డీజిల్తోపాటు ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఘర్షణలో భాగంగా రీఫైనరీలపై దాడులు చేస్తుండడంతో వాటి ఎగుమతిపై ఆధారపడిన దేశాలతోపాటు దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన దేశాలు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. వాటిలో ప్రధానంగా తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నది భారతదేశం. గ్యాస్ కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తుండడంతో దేశంలో మళ్లీ కరోనా లాంటి రోజులు వచ్చేశాయి. ప్రైవేటు సంస్థలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశాలు కల్పిస్తుండగా.. ఇక సాధారణ ప్రజలు మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి వైపు మళ్లుతున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా కమర్షియల్ సిలిండర్స్ పంపిణీ వ్యవస్థలో తగ్గుముఖం రావడంతో హైదరాబాద్లోని పలు హాస్టల్స్ కట్టెల పొయ్యిపై వంటకాలు చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో కూడా కట్టెల పొయ్యి వినియోగం పెరిగింది. సాధారణంగా పాతబస్తీలోని పిస్తా హౌస్ మొదటి నుంచి కట్టెల పొయ్యి వినియోగిస్తోంది. ఇప్పుడు అన్నింటికీ కూడా ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కాకుండా కట్టెల పొయ్యిని వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీ కాలనీ, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, అమీర్పేట, దిల్సుఖ్నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లోని హాస్టల్స్లలో కట్టెల పొయ్యి వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కేపీహెచ్బీ కాలనీలోని శ్రేయసి లగ్జరీ పీజీ హాస్టల్లో ఉండే విద్యార్థుల కోసం నిర్వాహకులు కట్టెల పొయ్యి మీద ఆహారాన్ని వండారు. సరిపడా గ్యాస్ లేకపోవడం హాస్టల్లో ఉండే వారికి ఇబ్బందులు కలగకూడదని ఉద్దేశంతోనే హాస్టల్ బయట గేటు ముందు కట్టెల పొయ్యిపై వంటకం చేశారు. ప్రభుత్వాలు ఈ విషయంలో చర్యలు చేపట్టాలని లేదంటే హాస్టల్ లో ఉండేవారు రోడ్డుపై పడాల్సి వస్తుందన్నారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరులో గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం వినియోగదారులు బారులు తీరారు. అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం ప్రభావంతో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడడంతో కేంద్రం గ్యాస్ సిలిండర్పై రూ.60 పెంచడం.. మరోవైపు గ్యాస్ కావాలంటే ఓటీపీ విధానాన్ని అమలు చేసిన కేంద్రం, హోటల్ రెస్టారెంట్లకు కమర్షియల్ సిలిండర్లు సరఫరా నిలిపివేశారు. దీంతో గృహ వినియోగదారులు తమకు గ్యాస్ సిలిండర్లు దొరకవేమో అని భయంతో గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం ఎగబడుతున్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు బారులు తీరుతున్నారు. వినియోగదారులు గ్యాస్ బుక్ చేసి నాలుగు ఐదు రోజులైనా సిలిండర్లు ఇవ్వడం లేదు. కొన్ని హోటళ్లకు (డొమెస్టిక్ సిలిండర్) ఇంటి వినియోగించే సిలిండర్లు ఇస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా గ్యాస్ సరఫరా చేయాలని గ్యాస్ వినియోగదారులు కోరుతున్నారు.
