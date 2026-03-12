English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Gas Cylinder Shortage: మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి.. హాస్టల్స్‌, హోటళ్లలో సంప్రదాయ వంట పద్ధతి

Gas Cylinder Shortage: మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి.. హాస్టల్స్‌, హోటళ్లలో సంప్రదాయ వంట పద్ధతి

Again Wood Fire Cooking Starts India And Telangana A Head LPG Gas Cylinder Shortage: ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా భారతీయులపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతోంది. తాజాగా కొన్ని దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణతో దేశంలో గ్యాస్‌ కొరత ఏర్పడింది. దీంతో గ్యాస్‌ కోసం ప్రజలు ఎగబడుతుండగా.. మిగతా వారు కట్టెల పొయ్యి వినియోగంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:21 PM IST

Trending Photos

Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
5
Tax On Data Usage
Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
AP ration card: ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. రేషన్ కార్డుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం..!
5
AP Ration Card News
AP ration card: ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. రేషన్ కార్డుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం..!
Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్వీట్ వివాదం.. మహేష్ బాబు అభిమానులకు హరీష్ శంకర్ క్షమాపణ
7
Harish Shankar
Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్వీట్ వివాదం.. మహేష్ బాబు అభిమానులకు హరీష్ శంకర్ క్షమాపణ
Modi Govt: మోదీ ఒకే ఒక ప్రకటన.. తుఫాన్ లా చెలరేగిన ఈ కంపెనీల షేర్లు..!!
6
Modi govt
Modi Govt: మోదీ ఒకే ఒక ప్రకటన.. తుఫాన్ లా చెలరేగిన ఈ కంపెనీల షేర్లు..!!
Gas Cylinder Shortage: మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి.. హాస్టల్స్‌, హోటళ్లలో సంప్రదాయ వంట పద్ధతి

LPG Gas Cylinder Shortage: ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణతో అంతర్జాతీయంగా చమురు కొరత ఏర్పడింది. ముడి చమురులో భాగమైన పెట్రోల్‌, డీజిల్‌తోపాటు ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ కొరత ఏర్పడింది. ఘర్షణలో భాగంగా రీఫైనరీలపై దాడులు చేస్తుండడంతో వాటి ఎగుమతిపై ఆధారపడిన దేశాలతోపాటు దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన దేశాలు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. వాటిలో ప్రధానంగా తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నది భారతదేశం. గ్యాస్‌ కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తుండడంతో దేశంలో మళ్లీ కరోనా లాంటి రోజులు వచ్చేశాయి. ప్రైవేటు సంస్థలు వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ అవకాశాలు కల్పిస్తుండగా.. ఇక సాధారణ ప్రజలు మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి వైపు మళ్లుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Gas Cylinder Shortage: ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ కొరతపై కేంద్రానికి కేటీఆర్‌ లేఖ.. గ్యాస్‌ అందించాలని విజ్ఞప్తి

దేశవ్యాప్తంగా కమర్షియల్ సిలిండర్స్ పంపిణీ వ్యవస్థలో తగ్గుముఖం రావడంతో హైదరాబాద్‌లోని పలు హాస్టల్స్‌ కట్టెల పొయ్యిపై వంటకాలు చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో కూడా కట్టెల పొయ్యి వినియోగం పెరిగింది. సాధారణంగా పాతబస్తీలోని పిస్తా హౌస్‌ మొదటి నుంచి కట్టెల పొయ్యి వినియోగిస్తోంది. ఇప్పుడు అన్నింటికీ కూడా ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ కాకుండా కట్టెల పొయ్యిని వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్‌లోని కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ, మాదాపూర్‌, గచ్చిబౌలి, హైటెక్‌ సిటీ, అమీర్‌పేట, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లోని హాస్టల్స్‌లలో కట్టెల పొయ్యి వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కేపీహెచ్‌బీ కాలనీలోని శ్రేయసి లగ్జరీ పీజీ హాస్టల్లో ఉండే విద్యార్థుల కోసం నిర్వాహకులు కట్టెల పొయ్యి మీద ఆహారాన్ని వండారు. సరిపడా గ్యాస్ లేకపోవడం హాస్టల్లో ఉండే వారికి ఇబ్బందులు కలగకూడదని ఉద్దేశంతోనే హాస్టల్‌ బయట గేటు ముందు కట్టెల పొయ్యిపై వంటకం చేశారు. ప్రభుత్వాలు ఈ విషయంలో చర్యలు చేపట్టాలని లేదంటే హాస్టల్ లో ఉండేవారు రోడ్డుపై పడాల్సి వస్తుందన్నారు.

Also Read: Tirumala Rides: తిరుమలలో హోటల్స్‌, ఐస్‌ క్రీమ్‌ పార్లర్లపై ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారుల దాడి

మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరులో గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం వినియోగదారులు బారులు తీరారు. అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం ప్రభావంతో  గ్యాస్ కొరత ఏర్పడడంతో కేంద్రం గ్యాస్ సిలిండర్‌పై రూ.60 పెంచడం.. మరోవైపు గ్యాస్ కావాలంటే ఓటీపీ విధానాన్ని అమలు చేసిన కేంద్రం, హోటల్ రెస్టారెంట్లకు కమర్షియల్ సిలిండర్లు సరఫరా నిలిపివేశారు. దీంతో గృహ వినియోగదారులు తమకు గ్యాస్ సిలిండర్లు దొరకవేమో అని భయంతో గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం ఎగబడుతున్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు బారులు తీరుతున్నారు. వినియోగదారులు గ్యాస్ బుక్ చేసి నాలుగు ఐదు రోజులైనా సిలిండర్లు ఇవ్వడం లేదు. కొన్ని హోటళ్లకు (డొమెస్టిక్ సిలిండర్) ఇంటి వినియోగించే సిలిండర్లు ఇస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా గ్యాస్ సరఫరా చేయాలని గ్యాస్ వినియోగదారులు కోరుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

lpg gas shortageWood Fire CookingTraditional FuelWood Stove For CookingHyderabad

Trending News