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మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ మరో బంపర్ ఆఫర్..?

AICC Big Bumper offer to Konda Surekha: మాజీమంత్రి కొండా సురేఖను హైకమాండ్ నుంచి పిలుపు వచ్చింది..! త్వరలోనే ఢిల్లీకి వచ్చి కలవాలని ఏఐసీసీ పెద్దలు సందేశం పంపించారు.  కొండా సురేఖను కాంగ్రెస్ పెద్దలు స్వయంగా వచ్చి కలవాలని ఆదేశించడంతో.. పార్టీలో ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది. ఆమెకు టీపీసీసీ పగ్గాలు లేదంటే.. నామినేటేడ్ పోస్టును అప్పగించే ఆలోచనలో కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఉన్నట్టు సమాచారం. ! ఒకవేళ కొండా సురేఖను టీపీసీసీ పగ్గాలు అప్పగిస్తే మాత్రం.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో మరోసారి రచ్చరచ్చ ఖాయమనే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే కొండా సురేఖ హస్తిన పర్యటన తర్వాతే.. ఏం పదవి ఇస్తారనే దానిపై ఓ క్లారిటీ వస్తుందని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 05:25 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:25 AM IST
మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ మరో బంపర్ ఆఫర్..?
Image Credit: Konda Surekha Latest (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ మరో బంపర్ ఆఫర్..?
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