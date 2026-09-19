/ మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ మరో బంపర్ ఆఫర్..?

Konda Surekha New Strategy: మాజీమంత్రి కొండా సురేఖను మంత్రి పదవిలో నుంచి బర్తరఫ్ చేసి రెండు వారాలు కావొస్తోంది. మంత్రి పదవి పోయాక.. సైలెంట్ అయినా కొండా సురేఖ.. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు దూరమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్ఠానం నుంచి పిలుపు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిన తర్వాత కొండా సురేఖతో తెలంగాణ పార్టీ వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెను అధిష్ఠానం పెద్దలు ఢిల్లీకి రావాలని పిలుపునిచ్చారని సమాచారం. అయితే హస్తిన నుంచి పిలుపు రావడంతో ఆమెకు అధిష్ఠానం కీలక బాధ్యత అప్పగించే అవకాశాలు ఉన్నాయనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఆమెకు కేబినెట్ హోదాతో కూడిన పదవి ఇచ్చే అంశాన్ని పార్టీ పెద్దలు పరిశీలిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. లేనిపక్షంలో కొండా మురళీకి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చే అంశాన్ని పార్టీ పెద్దలు పరిశీలిస్తున్నారని అంటున్నారు. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు. ఢిల్లీ పర్యటన తర్వాతే ఈ అంశంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
కొండా సురేఖతో పార్టీ పెద్దల చర్చలు..
అయితే మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిన తర్వాత పార్టీ పెద్దలు ఆమెతో చర్చించేందుకు ఢిల్లీకి పిలవడం వెనుక కీలక నిర్ణయం ఉండొచ్చనే ప్రచారం సాగుతోంది. కేబినెట్ హోదా కలిగిన పదవి ఇవ్వనున్నారని ఢిల్లీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే కొండా సురేఖతో ఢిల్లీ సమావేశంలో ఏ అంశంపై చర్చిస్తారు, పార్టీ తరఫున ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆమెకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారా అనే విషయాలపై అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. అధిష్ఠానంతో భేటీ అనంతరం తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో ఆమె పాత్రపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
బీసీల్లో బలమైన నేతలుగా కొండా దంపతులు..
ప్రస్తుతం కొండా సురేఖకు బీసీ సామాజిక వర్గంలో ఒక రాజకీయ గుర్తింపు ఉంది. ఆమెను కేబినెట్ నుంచి తొలగించిన సమయంలోనే బీసీ మహిళలకు కీలక పదవులు ఇవ్వడం ద్వారా సామాజిక సమీకరణాలను సమతుల్యం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే మంత్రిపదవి నుంచి భర్తరఫ్ చేశాక సీనియర్ నాయకురాలికి పార్టీ పదవి అప్పగించాలని అధిష్టానం భావిస్తోందట. ఆమెకు టీపీసీసీ చీఫ్ బాధ్యతలు అప్పగించే ఆలోచనను పార్టీ పెద్దలు చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. లేనిపక్షంలో నామినేటెడ్ పదవి ద్వారా రాజకీయ ప్రాధాన్యం కొనసాగించే మార్గాలను అధిష్ఠానం పరిశీలించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
అనుచరులతో కొండా కీలక సమాచారం..
ఈ క్రమంలోనే కొండా సురేఖ తన అనుచరులతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై క్లారిటీ ఇచ్చారు కొండా సురేఖ. తాము కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతామని కొండా సురేఖ దంపతులు ప్రకటించారు. రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. ఎంత కాలం బతికామన్నది ముఖ్యం కాదని.. ఎలా బతికామన్నదే ముఖ్యమని తేల్చి చెప్పారు. ఇప్పటికే తమకు అధిష్టానం నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయని… తాము ఏ పార్టీలోకి వెళ్లమని… వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ టిక్కెట్తోనే వరంగల్ తూర్పు నుంచి గెలిచి మళ్లీ మంత్రిని అవుతానని కొండా సురేఖ స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొందరు వ్యక్తులు తమను కావాలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని కుట్రలు పన్నారని కొండా సురేఖ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అయితే మంత్రి పదవి పోయినప్పటికీ కొండా సురేఖ ఎవరికీ సారీ చెప్పలేదని మురళీ సంచలన ప్రకటన చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సారీ చెబితే పదవి ఉంటుందని కొందరు చెప్పినా.. సారీ చెప్పడానికి సురేఖ ఒప్పుకోలేదన్నారు. తమ రక్తంలో, తమ కుటుంబంలో కృతజ్ఞత ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాహుల్ గాంధీని ప్రధాని చేయడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ప్రకటించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో వరంగల్ లో తామే స్వయంగా నిలబడి టికెట్లు ఇప్పించుకుంటామని, తమ సత్తా ఏంటో చూపిస్తామని కొండా మురళి వ్యాఖ్యానించారు.
కొండా సురేఖ విషయంలో కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ..
మొత్తంమీద కొండా సురేఖ పదవి విషయంలో హైకమాండ్ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ అయిన తర్వాత తలెత్తిన రాజకీయ పరిణామాలు, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఆమె ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైకమాండ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. కొండా సురేఖను ఢిల్లీకి పిలవడం వెనుక అధిష్టానం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతుందనే అంశంపై రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మాత్రం.. కొండా సురేఖను ఢిల్లీ పిలుపుపై తమకు సమాచారం లేదని అంటున్నారు. తమకు తెలియకుండా.. కొండా సురేఖను ఢిల్లీకి పిలిచే అవకాశాలే లేవంటున్నారు. దాంతో కొండా సురేఖను హస్తిన పిలుపు కేవలం ప్రచారమేనా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. చూడాలిమరి కొండా సురేఖ విషయంలో కాంగ్రెస్ మైకమాండ్ ఎలాంటి సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంటుందో మరి.
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