Jubilee Hills Bypoll Candidate: కాంగ్రెస్ గెలుపు గుర్రం అతడే.. జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికకు నేడో, రేపో ప్రకటించే అవకాశం

Jubilee Hills Bypoll Candidate: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు అభ్యర్థి ఎంపిక కోసం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాలుగు పేర్లను ఏఐసీసీకి పంపింది. వీరిలో నవీన్ యాదవ్, మాజీ ఎంపీ అంజన్‌కుమార్ యాదవ్, మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్, కార్పొరేటర్ సి.ఎన్. రెడ్డి ఉన్నారు. బీసీ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు పెరగడంతో, టికెట్ కూడా అదే వర్గానికి ఇవ్వాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు సూచించారు. వీరిలో నవీన్ యాదవ్‌కి అధిక అవకాశాలు ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అభ్యర్థి ఎంపికపై పీసీసీ, ఏఐసీసీ నేతలు చర్చలు జరుపుతుండగా, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వివేక్‌లకు ఉప ఎన్నిక సమన్వయ బాధ్యతలు అప్పగించారు. త్వరలో అభ్యర్థి పేరును ఖరారు చేస్తామని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు.

Jubilee Hills Bypoll Candidate: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ నలుగురు నేతల పేర్లను రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ కమిటీ (PCC) ప్రతిపాదించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకుని, నవీన్ యాదవ్, మాజీ ఎంపీ అంజన్‌కుమార్ యాదవ్, మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్, కార్పొరేటర్ సి.ఎన్. రెడ్డి పేర్లు ఏఐసీసీకి సోమవారం పంపింది. వీరిలో ఎవరినైనా పార్టీ త్వరలో అధికారిక అభ్యర్థిగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. 

రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ నేతలు, బీసీ కేటగిరీలకు రిజర్వేషన్లను 42 శాతానికి పెంచిన గవర్నమెంట్ ఆదేశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ కూడా బీసీ వర్గానికి ఇవ్వాలని ఏఐసీసీకి సూచన చేశారు. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో బలమైన బీసీ సామాజిక వర్గాల నుంచి ముగ్గురు నేతల పేర్లను ప్రతిపాదించడం విశేషం. నవీన్ యాదవ్ 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్‌లో పోటీ చేసి ఓటమి పాల్పడ్డా, ఇక్కడి ఓటర్లలో పరిచయాలు ఉన్నాయి. అంజన్‌కుమార్ యాదవ్ గతంలో సికింద్రాబాద్ లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికయ్యారు. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల సమయంలో బీఆర్ఎస్‌ నుంచి కాంగ్రెస్‌లో చేరిన బొంతు రామ్మోహన్‌కు నగర మేయర్‌గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది.

రహమత్ నగర్ డివిజన్ నుంచి గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కార్పొరేటర్ గా గెలిచిన సీఎన్ రెడ్డి ఈమధ్యే కాంగ్రెస్ లో చేరారు. ఆ డివిజన్ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోనే ఉంది. దీంతో తనకు టికెట్ ఇవ్వాలంటూ ఆయన కూడా కోరుతున్నారు. ఈ నలుగురి పేర్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తో పలు దఫాలుగా ఏైఐసీసీ రాష్ట్ర ఇంచార్జీ మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ చర్చింది ఆర్థిక, సామాజిక బలాబలాలను బేరీజు వేసిన అనంతరం వారి పేర్లు ప్రతిపాదించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. వీరిలో ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినప్పటికీ మిగిలినవారంతా ఐక్యమత్యంతో పనిచేయాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ ను తప్పనిసరిగా గెలిపించాలని ముగ్గురు మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మలనాగేశ్వరరావు, వివేక్ లకు ఇప్పటికే సమన్వయ బాధ్యతలను పార్టీ అప్పగించిన సంగతి తెలిసిందే. 

మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. వీలైనంత త్వరగా అభ్యర్థిని ఖరారు చేస్తాం. రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల నేపథ్యంలో ఈ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం. ప్రజల్లో బలమున్న అభ్యర్థినే ఎంపిక చేస్తామని  తెలిపారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికతోపాటు స్థానిక ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో, రాష్ట్ర రాజకీయ వాతావరణం మరింత హీటెక్కింది. 

