Video: రెడ్డి.. రావు.. ఎవరున్నా మా వెనుకే.. ఎలా పని చేయించుకోవాలో మాకు తెలుసు: అక్బరుద్దీన్

Akbaruddin Owaisi Video: రెడ్డి.. రావు.. అధికారంలో ఎవరున్నా తమవెంటే అని ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ సంచలన కామెంట్ చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్స్‌ వైరల్ అవుతున్నాయి. రెడ్డి లేదా రావు మేము ఎవరికి అనుచరులం కాదు. వారే తమ వెనుక వస్తారు అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 6, 2025, 10:02 AM IST

Akbaruddin Owaisi Video: అధికారంలో ఎవరున్నా తమ వెంటే అనే మజ్లీస్ ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. రెడ్డి లేదా రావు మేము ఎవరికీ అనుచరులు కాదు. వారే మా వెనుక వస్తారు అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారితో ఎలా పని చేయించుకోవాలో కూడా మాకు తెలుసు అని ఓ సభలో వ్యాఖ్యానించారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ. గతంలో బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీకి సన్నిహితంగా ఉన్న మజ్లీస్‌ ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ తో కూడా స్నేహగా ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలు జరుగుతున్న తరుణంలో ఈ మజ్లీస్‌ నేత ఈ వైరల్ కామెంట్ చేశారు. అయితే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని వ్యాఖ్యలు ఇటీవలె చేశారు. కానీ, ప్రత్యక్షంగా మాత్రం ప్రచారంలో వీళ్లు పాల్గొనడం లేదు. గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చారు. ఇక అర్ధరాత్రి తర్వాత నిర్వహించిన ఈ మీటింగ్ లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు అక్బరుద్దీన్‌ ఒవైసీ.

ఏదేం చేసినా అటు బీఆర్ఎస్.. ఇటు కాంగ్రెస్ పాతబస్తీలో మాత్రం ఎప్పటికీ ఎంఐఎం. ఇతర చోట్ల మాత్రం మజ్లీస్‌ మద్దతు రూలింగ్‌ పార్టీకి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోంది. కానీ ఆ అవకాశవాదాన్ని మళ్లీ మజ్లీస్‌ నేతలు ఇలా వాడుకుంటున్నారు. రెడ్డి లేదా రావు తాము ఎవరికి అనుచరులం కాదు. ఎవరు పరిపాలించిన హైదరాబాద్ పెత్తనం మాత్రం తమదే అంటూ చెప్పకనే చెబుతున్నారు. ఈ మజ్లీస్‌ పార్టీ గతంలో కూడా జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో నవీన్ యాదవ్ ను గెలిపించాలని కూడా ప్రచారం కూడా చేశారు. 

ఎన్నో ఏళ్లుగా పాతబస్తీలో హవా చెలాయిస్తున్న మజ్లీస్ అక్కడ ప్రత్యామ్నయం ఎవరూ లేకపోవడంతో హైదరాబాద్ పై పట్టు సాధిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరు సీఎంగా ఉన్న హైదరాబాద్ పెత్తనం మాత్రం తమదే అంటూ చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. ఈ మజ్లీస్‌ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా పాతబస్తీలో కేవలం ఎంబీటీ పార్టీ మాత్రమే ఉంది. రాను రాను ఆ పార్టీ కూడా పాతబస్తీపై పట్టు సాధిస్తోంది. అయితే, అధికారంలోకి వచ్చిన ఏ పార్టీ అయినా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పై పట్టు సాధించడానికి ఈ మజ్లీస్ పార్టీ సహాయం తీసుకోక తప్పడం లేదు.

Read more: అప్పటి వరకు తెలంగాణలోని అన్నీ కాలేజీలు బంద్‌..!  

Read more: అసీమ్‌ మునీర్‌ నా భార్యను హింసిస్తున్నాడు.. మాకు చావే నయం: ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Akbaruddin OwaisiAkbaruddin Owaisi videoOwaisi viral speechHyderabad politicsAIMIM latest news

